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/ Грипп и простуда

В Украине уже зафиксировали два вида опасных вирусов гриппа

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На прошлой неделе в Украине официально зафиксировали два случая гриппа, об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

По результатам лабораторного исследования 22-х образцов материалов, два получили положительные результаты на грипп. Один из них - вирус гриппа типа В, другой - наиболее опасный и тяжелый вирус типа А (Н3). Исследования проводились методом полимерной цепной реакции, которая считается наиболее современной и точной.

Кроме того, за неделю зарегистрировали 6 случаев гриппоподобного заболевания (ГПЗ) и 9 случаев тяжелой острой респираторной инфекции. С начала сезона ГПЗ обнаружили в 17 человек.

Также сообщается, что в период с 14 по 20 октября гриппом и ОРВИ заболело почти 136 000 Украинская, 68,6% из которых - дети до 17 лет.

Сейчас в Украине зафиксировано спорадическое географическое распространение гриппа (отдельные случаи заболевания). По последним данным спорадическое распространение случаев заболеваний гриппом отмечалось также в соседних с нами Польше и Румынии. Согласно результатам вирусологических исследований в Польше определенные вирусы гриппа типа А (Н1), в Румынии - вирусы гриппа типа В.

По данным специализированного ресурса Грипп-юа, в текущем эпидемическом сезоне в Украине будут циркулировать несколько опасных штаммов гриппа. Издание объясняет, почему прививки не будет полностью эффективным.

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