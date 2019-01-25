В Украине — эпидсезон гриппа: Супрун пояснила, почему прививка выгоднее болезни

И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, почему украинцам выгодно вакцинироваться.

"Доказательная медицина бережет ваше здоровье и деньги", — отметила она на своей странице в Facebook, указав что намного проще:

инвестировать деньги, чтобы предотвратить болезни;

не жалеть время, чтобы заключить декларацию со своим врачом;

обращаться к нему или ней за консультацией заранее, а не когда что-то беспокоит уже невыносимо.

Супрун пояснила это на примере с гриппом. Как написала она, часто причиной отказа украинцев от вакцинации против этой болезни является стоимость прививки.

facebook.com/ulanasuprun

"Однако, часто мы даже не замечаем, сколько в сумме составляют расходы на лечение. Особенно когда в ход идут витамины, сиропы от кашля, антигистаминные средства или различные растительные препараты, которых в принципе не надо было покупать для лечения гриппа или простуды. Все это стоит гораздо дороже, чем вакцина, которая могла бы защитить от болезни или уберечь от опасных осложнений", — подчеркнула она.

Также и. о. министра напомнила, что вакцинироваться от гриппа нужно, поскольку эпидсезон продолжается — в Украине пока нет эпидемии гриппа, но в целом по стране показатели заболевания высокие.

Иллюстрация. Эпидемия гриппа

"В то же время, за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели почти 192 000 украинцев. Поэтому позаботьтесь о профилактике от гриппа. Кроме вакцины, не забывайте о частом мытье рук, здоровом питании, физическим нагрузкам и полноценном сне", — написала Супрун, обратив внимание на то, что если все же заболели, покупать лекарства без рекомендаций врача не нужно.

"Тем более, что их надо не так много: это жаропонижающее средство (когда температура выросла до 38,5) и специфические противовирусные препараты, которые назначает исключительно врач. Только специалист может установить, нуждаетесь ли вы именно в таком лечении", — подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ульяна Супрун назвала главнейшие признаки, по которым грипп можно отличить от простуды уже на ранних сроках заболевания.

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