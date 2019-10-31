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/ Грипп и простуда

В семье – больной ОРВИ и гриппом: как создать безопасное окружение

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Большинство людей заболевают простудой и гриппом из-за того, что находятся в непосредственной близости от человека с выраженными симптомами простуды, или просто чихающего и кашляющего. Исключительное место принадлежит семьям, в которых есть дети, особенно дошкольного возраста. Это и не удивительно: дети болеют ОРВИ чаще, чем взрослые. Если они посещают дошкольное учреждение или школу, где происходит непрерывный обмен вирусами, которые "живут" у каждого ребенка в семье, то именно ребенок становится непрерывным источником простудных заболеваний в семье, каждый раз "обновляя" циркулирующие вирусы. Если ребенок не посещает детский сад, роль источника вирусных инфекций берут на себя другие члены семьи: работающий папа, социально активные бабушки и дедушки, тети и дяди. Для членов семьи преклонного возраста с хроническими заболеваниями, будущих мам, а также детей грудного возраста такая постоянная циркуляция вирусов ОРВИ и гриппа может обернуться тяжелыми последствиями. Как же разорвать этот порочный круг и не дать вирусам регулярно заражать членов семьи?

Прежде всего необходимо своевременно определить источник вирусной инфекции в виде заболевшего члена семьи. Для создания безопасного окружения в семье ему нужно как можно раньше обратиться к врачу.

Врачебное назначение может заключаться в приеме прямых противовирусных препаратов, которые обладают способностью угнетать размножение вирусов ОРВИ в клетках человеческого организма, тем самым уменьшая вирусную нагрузку. Благодаря этому снижаются такие проявления ОРВИ, как повышение температуры тела, головные и мышечные боли, ломота в теле. Дополнительное антиоксидантное действие также уменьшает степень выраженности воспалительных явлений (кашель, чихание, першение в горле, насморк), что снижает интенсивность выделения вирусов в окружающую среду и уменьшает риск заболеть для окружающих членов семьи. Всем членам семьи необходимо незамедлительно начинать проводить профилактические мероприятия с целью минимизации риска развития у них заболевания, так как все контактировавшие с заболевшим являются потенциальными больными ОРВИ и гриппом.

В семье – больной ОРВИ и гриппом: как создать безопасное окружение

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Какие профилактические мероприятия эффективны?

  • Мытье рук

Поддержание чистоты рук является несомненным залогом предупреждения развития заболевания и распространения вирусной инфекции. В первую очередь это касается заболевших членов семьи, которые таким образом вносят весомую лепту в прерывание порочного круга. Приучайте членов семьи, особенно детей, мыть руки до и после еды, особенно после кашля или чихания. Длительность мытья рук с мылом должна составлять от 15 до 20 секунд. Также необходимо приобрести спиртосодержащий гель для рук, и носить его с собой. Можно воспользоваться салфетками, чтобы обработать ручку корзины/тележки перед покупками в супермаркете. Не прикасайтесь ко рту, носу, глазам немытыми руками и приучайте к этому детей.

  • Дезинфекция помещения

Не менее важная мера по предупреждению распространения возбудителей простуды. Известно, что вирусы ОРВИ и гриппа могут сохранять жизнеспособность на поверхностях в среднем до трех часов. Поэтому важно проводить дезинфекцию в жилом помещении, особенно если в нем пребывает заболевший. Особое внимание необходимо уделять предметам обихода общего пользования: выключателям, телефонам, дверным ручкам, клавиатуре, поверхностям. У каждого члена семьи должна быть своя посуда, чашка и столовые принадлежности, не говоря уже о полотенцах и зубных щетках. Приучайте детей пользоваться исключительно индивидуальными предметами гигиены и посудой, не делиться ними с другими людьми. Брать чужое также запрещается.

  • Правильно кашлять и чихать

Чтобы избежать распространения вирусов, приучите своих детей во время чихания или кашля пользоваться одноразовыми салфетками и сразу же выбрасывать их после использования. Ни в коем случае не прикрывать рот или нос ладонью, а если так получилось – сразу же хорошо вымыть руки с мылом.

  • Ограничивайте или сократите до минимума контакты с заболевшим

Защитите своих родных и детей, избегая тесного контакта с больными ОРВИ и гриппом. Если лучший друг вашего ребенка кашляет и чихает, то поход в гости стоит перенести на более благоприятное время. То же самое касается и собственного ребенка: оставьте его болеть дома, а не ведите с температурой в детский коллектив, где он будет заражать всех вокруг. Максимально оградите или ограничьте общение домочадцев с заболевшим членом семьи – по возможности выделите ему отдельную комнату, ежедневно проводите влажную уборку и дезинфекцию в помещении.

В семье – больной ОРВИ и гриппом: как создать безопасное окружение

Иллюстрация

  • Позаботьтесь о крепком иммунитете всех членов семьи

Способность иммунной системы отразить любой болезнетворный агент зависит от состояния здоровья человеческого организма. Крепкая иммунная система лучше подготовлена к борьбе с вирусами. В данном случае полезными будут и подвижные игры на свежем воздухе, и регулярное закаливание всей семьей. Регулярный сон, полноценное и сбалансированное питание, занятия спортом станут весомым подспорьем для усиления защитных сил организма.

  • Оберегайте своих близких от пассивного курения

Курение оказывает негативное воздействие на способность дыхательных путей к самоочищению. Поэтому и активные, и пассивные курильщики подвержены более высокому риску заболеваний верхних дыхательных путей. В первую очередь это касается детей, родители которых курят: они чаще болеют простудами, у них заболевание длится дольше, чем у детей, которые не подвергаются пассивному курению.

О том, как распространяются вирусы ОРВИ и гриппа, вы можете прочитать в статье на сайте Грип.ua.

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Тема
Здоровье
Место
Украина
Тег
грипп
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