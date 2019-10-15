В Россию грипп "пришел" раньше, чем в Украину

В России грипп начался на две недели раньше, чем в Украине. Из-за этого спрос на противовирусные лекарства резко увеличился еще с начала сентября. Это говорит о том, что грипп и ОРВИ пришли на две недели раньше, чем в прошлом сезоне.

Со второй половины сентября в соседней стране увеличился спрос на противопростудные и противовирусные препараты. А в некоторых регионах страны Роспотребнадзор уже фиксировал случаи превышения эпидемиологического порога по респираторным заболеваниям.

Индикатором старта сезона простуд аналитики считают момент, когда продажи соответствующих препаратов начинают значительно расти к уровню прошлой недели. В 2019 году он зафиксирован на 35-й неделе года, то есть с 26 августа по 1 сентября, следует из данных DSM Group. В этот период спрос на средства от вирусов вырос на 44% относительно предыдущих семи дней, от простуды – на 38%. Иммуномодуляторов стали покупать больше на 21%, препаратов для лечения горла и капель от насморка – на 20%.

В России грипп начался на две недели раньше, чем в Украине Иллюстрация

По данным компании, в 2018-м и 2017-м сезон простуды и гриппа начинался на 37-й неделе, то есть в середине, а не вначале сентября.

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