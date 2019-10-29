В поисках "суперлекарства": ученые обнаружили необычное антитело, которое, возможно, спасет от пандемии гриппа

Исследователи из университета Вашингтона выделили в крови человека, болевшего гриппом, необычное антитело, которое назвали 1G01. Это антитело блокировало нейраминидазу – белок, необходимый для размножения всех типов вируса гриппа. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Медицинского факультета Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

Опыты на мышах показали, что введение антитела 1G01 защищало мышей от 12 разновидностей гриппа, причём излечение происходило даже после введения смертельной дозы вируса, при запоздалом начале лечения через 3 дня после заражения.

Есть надежда, что антитела 1G01 можно будет использовать при интенсивной терапии тяжело больных гриппом. Теперь учёные ищут способ создания вакцины, которая бы запустила создание в крови человека собственных антител, нацеленных против вирусов гриппа. 1G01 может также послужить для создания лекарственного средства для лечения и защиты от тяжелых случаев гриппа, включая пандемии.

"А теперь представьте, можно ли получить одну вакцину, защищающую от всех штаммов гриппа, включая вирусы человека, свиней и вирусы птичьего гриппа с высокой летальностью. Это антитело может стать ключом к созданию действительно универсальной вакцины", – сказал Али Эллебеди, доктор философии, доцент кафедры патологии и иммунологии в Вашингтонском университете, который обнаружил необычное антитело.

Исследователи работают над разработкой новых и улучшенных методов лечения и вакцин против гриппа на основе антител 1G01, которые были запатентованы Вашингтонским университетом.

Антитело 1G01 блокирует размножение вируса гриппа Иллюстрация

Ранее стало известно о еще одной попытке создать "суперлекарство" от гриппа: ученые из Университета штата Джорджия заявили, их экспериментальное лекарство EIDD-2801 на тестах показало, что блокирует РНК-полимеразу – фермент, который выполняет важную роль в процессах воссоздания и размножения вируса гриппа.

Ресурс Грип.ua в этой связи отмечает, что попытки разработки универсальных средств борьбы с гриппом могут длиться годами. В то же время вирусы продолжают мутировать и атаковать человеческую популяцию с нарастающей силой. Поэтому действительно эффективными тактиками на сегодняшний день остается вакцинация и терапия препаратами, имеющими доказанную слабую токсичность и прямое противовирусное действие.

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