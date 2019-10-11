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/ Грипп и простуда

В поисках панацеи от гриппа: почему прививки помогут не всем

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Грипп – коварное заболевание. Каждый год оно меняется, мутирует, укрепляется и эксперты ВОЗ, по результатам прошлого года, проводят исследования и определяют штаммы гриппа, которые будут "активничать" в новом сезоне. Они и влияют на состав новой вакцины. Читайте далее на Грип.ua.

Вакцинироваться следует правильно

Когда все вокруг уже болеют, шансы, что быстрая прививка спасет, очень мизерны. Чтобы у человека выработался защитный иммунитет против вируса гриппа, нужно минимум 2 недели. Если в течение этого времени произойдет встреча с больным – вакцина просто не успеет подействовать.

И верить в то, что если вакцинировался, тогда не заболеешь, тоже не следует. Заболеть гриппом можно даже при своевременном введении вакцины – но, в таком случае, заболевший человек перенесет грипп легче и без серьезных осложнений.

На формирование защитного иммунитета против вируса гриппа нужно минимум две недели

На формирование защитного иммунитета против вируса гриппа нужно минимум две недели

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Кому лучше прививаться

Известно, что лучше прививаться тем людям, которые находятся в группе риска: маленьким, очень взрослым и беременным. Но, для некоторых людей прививки очень опасны. Нельзя делать прививки тем, у кого насморк, кашель, острые заболевания. При обострении любых хронических заболеваний от прививки тоже следует отказаться.

Прививка может вызвать сильную аллергию у людей с непереносимостью куриного белка. И точно не должны делать прививки те, кто получил от врача медицинский отвод.

Альтернативой и помощью прививок служат средства, которые имеют прямое противовирусное действие, используются в качестве лечения и профилактики гриппа и ОРВИ, их не нужно колоть и можно принимать с рождения. Следует выбирать не "чудодейственные капли", в инструкциях которых отсутствуют все противопоказания, а те, что прошли различные тесты и проверки.

Больше всего заболеть гриппом рискуют дети, пожилые и беременные

Больше всего заболеть гриппом рискуют дети, пожилые и беременные

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Тема
Здоровье
Место
Украина
Теги
грипп Прививки от гриппа
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