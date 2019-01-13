В оккупированном Крыму обнаружена вспышка свиного и птичьего гриппа

В аннексированном Россией Севастополе в текущем эпидемиологическом сезоне зарегистрировано три случая заболевания свиным и птичьим штаммами гриппа.

Об этом рассказал главный внештатный эпидемиолог городского департамента здравоохранения Сергей Грыга, передает "Крым. Реалии". Он отметил, что заболевшие попали в больницы и прошли необходимый курс лечения.

"Были только три подтвержденных случая гриппа – один случай заболевания штаммом свиного гриппа (H1N1) и два случая птичьего гриппа (H3N2). Все заболевшие были благополучно пролечены в инфекционной больнице, все выписаны здоровыми", – сказал Грыга.

Иллюстрация pexels.com

Напомним, Ульяна Супрун назвала главнейшие признаки, по которым грипп можно отличить от простуды уже на ранних сроках заболевания.

Как писал OBOZREVATEL, большинство украинцев не спешит делать прививки несмотря на то, что в стране с начала текущего года уже было зафиксировано пять смертей из-за эпидемии гриппа.

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