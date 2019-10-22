В Лос-Анджелесе от гриппа умер мужчина в расцвете сил

В понедельник, 21 октября, чиновники здравоохранения округа Лос-Анджелес подтвердили первую связанную с гриппом смерть в этом сезоне.
По данным окружного департамента здравоохранения, пациент был человеком среднего возраста с наличием хронического заболевания.
В течение прошлого сезона гриппа в округе было 125 смертей, связанных с вирусом, и этот год может быть не менее тяжелым, сообщает
“Грипп может быть серьезным заболеванием, особенно для пожилых людей, детей младшего возраста, людей с ослабленной иммунной системой. Даже если вы здоровы, все равно можете заболеть гриппом и распространить болезнь среди других. Иммунизация - это лучший способ защитить себя и уменьшить вероятность распространения вируса среди других людей в вашем сообществе”, - говорит Мунту Дэвис (Muntu Davis), представитель департамента здравоохранения округа Лос-Анджелес.
Напомним, по последним официальным данным, гриппом и ОРВИ заболели 155 718 жителей Украины, 68,9% из них — дети до 17 лет. По данным, в Европе фиксируют заболевания вирусом как типа А, так и В.
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