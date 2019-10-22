Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Грипп и простуда

В Лос-Анджелесе от гриппа умер мужчина в расцвете сил

212 Читать материал на украинском

В понедельник, 21 октября, чиновники здравоохранения округа Лос-Анджелес подтвердили первую связанную с гриппом смерть в этом сезоне.

По данным окружного департамента здравоохранения, пациент был человеком среднего возраста с наличием хронического заболевания.

В течение прошлого сезона гриппа в округе было 125 смертей, связанных с вирусом, и этот год может быть не менее тяжелым, сообщает

Грипп может быть серьезным заболеванием, особенно для пожилых людей, детей младшего возраста, людей с ослабленной иммунной системой. Даже если вы здоровы, все равно можете заболеть гриппом и распространить болезнь среди других. Иммунизация - это лучший способ защитить себя и уменьшить вероятность распространения вируса среди других людей в вашем сообществе”, - говорит Мунту Дэвис (Muntu Davis), представитель департамента здравоохранения округа Лос-Анджелес.

Напомним, по последним официальным данным, гриппом и ОРВИ заболели 155 718 жителей Украины, 68,9% из них — дети до 17 лет. По данным, в Европе фиксируют заболевания вирусом как типа А, так и В.

Читайте больше на https://grippua.com.ua/ru/hlavnaia/

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости