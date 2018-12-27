Украину накрыла эпидемия гриппа: Минздрав назвал 8 областей под ударом

В течение прошедшей недели (17-23 декабря) в Украине гриппом и ОРВИ заболели 216 213 человек, 64,9% из которых — дети до 17 лет.

Об этом Центр общественного здоровья Минздрава Украины проинформировал на странице в Facebook. По их данным, такие цифры свидетельствуют об увеличении уровня заболеваемости среди взрослых на 6,5% по сравнению с предыдущей неделей. Этот же показатель среди детей снизился на 1,1%.

Интенсивный показатель заболеваемости в общем составил 561,6 на 100 000 населения. При этом преобладает вирус гриппа А (H3N2).

В Центре подчеркивают, что эпидемические пороги превышены до 38,2% в восьми областях Украины:

Донецкой, Житомирской, Киевской, Луганской, Одесской и Черниговской — до 25%;

Сумской и Хмельницкой — более 25%.

Иллюстрация. Эпидемия гриппа Talks.su

"В целом по Украине заболеваемость на 8,3% превышала эпидемический порог", — отмечают в сообщении и уточняют, что в стране зафиксировано среднюю интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ и региональное географическое распространение.

В Минздраве также сообщили, что на территории Украины зарегистрировано четыре летальных случая среди лиц из группы медицинского риска (два подтверждено методом полимеразной цепной реакции, другие — по объективным клиническим данным).

"Помните: ежегодные прививки от гриппа — это лучший способ уменьшить риск заболевания, серьезных осложнений, госпитализации и смерти", — подытожили в пресс-службе Центра общественного здоровья, уточнив, что с начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 145 258 украинцев.

Как писал OBOZREVATEL,