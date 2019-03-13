Украинские ученые подтвердили эффективность отечественного лекарства от гриппа

Украину продолжают атаковать респираторно-вирусные инфекции. Как с ними бороться?

Как известно, самый надежный способ победить вирус гриппа или ОРВИ – не заразиться этими инфекциями, для чего и существует вакцинация. К сожалению, полностью избежать заражения гриппом с помощью прививок нельзя, поскольку данные вирусы подвержены мутациям, и каждый следующий штамм не повторяет предыдущий.

От ОРВИ и вовсе вакцин не существует, и потому при заболевании данным типом инфекций не вырабатывается специфический иммунитет. Как следствие, есть вероятность переболеть ОРВИ несколько раз в течение одного эпидемиологического периода.

Некоторые существующие противогриппозные препараты также ненадежны, ведь часто новые мутировавшие штаммы вируса гриппа устойчивы к ним. Кроме того, эти препараты часто вызывают такое количество побочных эффектов, что их применение становится нецелесообразным, а иногда – и опасным.

Вот почему в борьбе с респираторными вирусными инфекциями на первое место выступают лекарственные средства, воздействующие непосредственно на вирус.

Какие лекарства по-настоящему эффективны в борьбе с гриппом?

Как правило, острые респираторные вирусные инфекции лечат при помощи трех основных типов лекарственных средств. Это – препараты, которые:

- лечат симптомы – жар, миалгию (боль в мышцах), воспаление слизистых оболочек дыхательных путей;

- иммуномодуляторы - стимулируют поддержание иммунитета;

- противовирусные средства - оказывают воздействие непосредственно на вирусные клетки.

Мировая фармация на данный момент разработала не так много препаратов, способных противостоять вирусам гриппа. В основном механизм их действия заключается в возможности тормозить нейраминидазу – фермент, который входит в состав оболочек некоторых вирусов гриппа типов А и В.

Ингибирование нейраминидазы тормозит выход и открепление вновь образовавшихся вирионов от клетки, в которой они синтезировались, и распространение по респираторному тракту.

Иммунофлазид – отечественный противовирусный препарат

В Украине уже около двух десятилетий успешно применяется отечественный препарат, который производит разностороннее противовирусное действие и эффективно противостоит вирусам гриппа – это Иммунофлазид®.

Основные действующие вещества данного лекарственного средства – это флавоноиды, которые получают из растительного сырья путем экстрагирования.

Его получают из растений Herba Deschampsia caespitosa и Herba Calamagrostis epigeios. Они содержат природные флавоноиды, обладающие свойством подавлять репликацию, или воспроизводство вируса.

Специалисты ГУ "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л.В. Громашевского НАМН Украины" в ходе исследований противогриппозной активности и механизмов действия препарата Иммунофлазид ® установили, что особенностью данного препарата является его полимишеневый механизм действия. Кроме нейраминидазы, Иммунофлазид ® обладает свойством подавлять ферменты ДНК и РНК-полимеразы, эффективно ингибируя репродукцию вируса гриппа.

Сироп показал свою эффективность при профилактике и лечении острых респираторно-вирусных инфекций, в том числе аденовирусной, иновирусной, других.

Кроме того, было установлено, что Иммунофлазид® обладает низкой токсичностью и незначительным количеством побочных эффектов, потому может применяться с момента рождения.

Учеными установлено, что прием Иммунофлазид® также нормализует местный иммунитет, в то же время, не вызывая иммунотоксического эффекта.

Вот почему, по итогам поведенных исследований, ученые Института эпидемиологии и инфекционных болезней рекомендовали данный препарат в качестве профилактического и лечебного средства при заболеваниях респираторными вирусными инфекциями.

Иммунофлазид® от разных вирусов защитит

Иммунофлазид® прост в применении, в то же время выпускается в наиболее эффективной и легкоусвояемой форме – в форме сиропа для орального применения.

При лечении гриппа взрослым необходимо при первых признаках заболевания принимать из расчета примерно от 0,5 до 9 мл, дважды в день.

Препарат желательно не принимать на голодный желудок из-за наличия в нем этилового спирта в качестве вспомогательного компонента, хотя и в незначительных количествах. Наличием этанола обусловлено единственное противопоказание к приему Иммунофлазида® - его не следует принимать при наличии язвы желудка и 12-перстной кишки, так как этанол может раздражать слизистые ЖКТ.

Следует отметить, что применение Иммунофлазида® в течение болезни способствует не только быстрому выздоровлению, но и ускорению восстановления организма после перенесенного заболевания, его адаптации к неблагоприятным условиям окружающей среды.

Таким образом, как установлено учеными, отечественное лекарственное средство Иммунофлазид® рекомендуется принимать в качестве профилактического и лечебного препарата во время осенне-зимнего сезона, когда значительно повышается заболеваемость ОРВИ.

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