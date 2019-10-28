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/ Грипп и простуда

Ученые приблизились к созданию лекарства от гриппа, которое должно защитить от всех известных штаммов

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Свою работу ученые из Университета штата Джорджия опубликовали в Science Transitional Medicine. По заявлению авторов, экспериментальное лекарство EIDD-2801 на тестах показало большую результативность. Оно блокирует РНК-полимеразу — фермент, который выполняет важную роль в процессах воссоздания и умножения вируса гриппа. EIDD-2801 способствует возникновению и накапливанию мутаций, из-за которых вирус теряет способность размножаться.

Модельными животными служат хорьки – исследования на них точнее всего показывает реакцию человеческого организма при заболевании гриппом. Под воздействием нового препарата у хорьков вирусная нагрузка быстро снижалась, и симптомы гриппа у обработанных животных длились значительно меньший срок, чем у тех хорьков, которым лекарства не давали.

Ученые отмечают, что новый препарат, по крайней мере в текущем тестировании, не позволяет вирусу быстро выработать резистентность.

"Мы считаем, что это соединение обладает высоким клиническим потенциалом в качестве лекарственного средства против гриппа следующего поколения, которое сочетает в себе ключевые противовирусные свойства,", — сказал Ричард Племпер, старший автор исследования и профессор Института биомедицинских наук Университета штата Джорджия изданию WebMD.

Новый препарат не позволяет вирусу быстро выработать резистентность

Новый препарат не позволяет вирусу быстро выработать резистентность

Иллюстрация

Пройдет ли лекарство EIDD-2801 испытание на людях- покажет время. Исследования такого типа как правило длятся годами, чтобы выяснить не только его позитивное влияние препарата, но и возможные побочные эффекты.

На сегодняшний день в мире существуют и используются всего несколько наименований противовирусных препаратов (среди них - и один украинский продукт), которые прошли полный цикл клинических испытаний, доказали свою эффективность при гриппе и не имеют побочных эффектов. Читайте больше на портале Грип.ua.

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Тема
Здоровье
Место
США
Теги
грипп лекарства
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