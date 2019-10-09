Тысячи украинцев уже заболели ОРВИ

В течение последней недели на острые респираторные вирусные инфекции в Волынской области заболели более 3000 человек, из них более 2000 – это дети до 17 лет (68%). Количество госпитализированных из-за ОРВИ составляет 78 человек (2,5% от заболевших, из них 72% дети). Показатель заболеваемости находится на уровне аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Волынского областного лабораторного центра. Более о гриппе читайте на Грип.ua.

На Полтавщине на прошлой неделе, с 30 ноября по 7 сентября, 5,8 тыс. Человек заболели острыми респираторными инфекциями. Об этом сообщили на facebook-странице ГУ "Полтавский областной лабораторный центр МЗ Украины".

Из всего количества заболевших 3,8 тыс. – дети (65%). Самые высокие показатели заболеваемости фиксируют в Полтавском районе и верхних Плавнях. В результате ОРВИ госпитализировали 143 больных.

Кроме того, более семь тысяч запорожцев заболели ОРВИ на прошлой неделе, с 29 сентября по 6 октября. Об этом сообщает пресс-служба Областного лаборатного центра МЗ Украины. На первой неделе октября в Запорожье зарегистрировали почти 7,3 случаев ОРВИ. Из всех заболевших почти 75% - дети до 17 лет.

В Одессе заболеваемость ОРВИ и гриппом пока находится на сезонном уровне и не превышает эпидпорог. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета. На данный момент эпидпорог составляет 552,1 больных на 100 тыс. Населения.

В Донецкой области – в городе Константиновка 7 октября, во всех школах объявили карантин из-за заболевания детей ОРВИ. В Константиновке эпидпорог по ОРВИ среди школьников уже превышает норму в три раза. Внеплановые каникулы продлятся неделю.

Между тем на Хмельнитчине из-за менингита в двух школах объявлен карантин. Обучение в двух школах Дунаевцы приостановлено в неделю. Поводом к закрытию учебных заведений стал менингит, на который заболело четверо школьников.

В общем, за последние недели в районе зафиксировано шесть случаев заболеваемости этой опасной болезни. Двое взрослых заболели менингитом в одном из сел Дунаевецкого района. В отношении детей, то они пока госпитализированы в Хмельницкую инфекционную больницу.

Ранее сообщалось, что количество больных острыми респираторными вирусными заболеваниями в Ивано-Франковске за прошедшую неделю выросла на 30%. За прошедшую неделю в Ровенской области заболело почти 5000 человек, среди них 69% - дети, в Житомирской области гриппом и ОРВИ заболели 6093 человека.

По прогнозам эпидемиологов, в течение следующего сезона гриппом и ОРВИ в Украине переболеет от 4800000 до 6700000 человек, а высокие волны подъема заболеваемости ожидаются в декабре и в конце января-начале февраля 2020 года.

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