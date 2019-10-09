Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Грипп и простуда

Тысячи украинцев уже заболели ОРВИ

837 Читать материал на украинском

В течение последней недели на острые респираторные вирусные инфекции в Волынской области заболели более 3000 человек, из них более 2000 – это дети до 17 лет (68%). Количество госпитализированных из-за ОРВИ составляет 78 человек (2,5% от заболевших, из них 72% дети). Показатель заболеваемости находится на уровне аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Волынского областного лабораторного центра. Более о гриппе читайте на Грип.ua.

На Полтавщине на прошлой неделе, с 30 ноября по 7 сентября, 5,8 тыс. Человек заболели острыми респираторными инфекциями. Об этом сообщили на facebook-странице ГУ "Полтавский областной лабораторный центр МЗ Украины".

Из всего количества заболевших 3,8 тыс. – дети (65%). Самые высокие показатели заболеваемости фиксируют в Полтавском районе и верхних Плавнях. В результате ОРВИ госпитализировали 143 больных.

Кроме того, более семь тысяч запорожцев заболели ОРВИ на прошлой неделе, с 29 сентября по 6 октября. Об этом сообщает пресс-служба Областного лаборатного центра МЗ Украины. На первой неделе октября в Запорожье зарегистрировали почти 7,3 случаев ОРВИ. Из всех заболевших почти 75% - дети до 17 лет.

В Одессе заболеваемость ОРВИ и гриппом пока находится на сезонном уровне и не превышает эпидпорог. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета. На данный момент эпидпорог составляет 552,1 больных на 100 тыс. Населения.

В Донецкой области – в городе Константиновка 7 октября, во всех школах объявили карантин из-за заболевания детей ОРВИ. В Константиновке эпидпорог по ОРВИ среди школьников уже превышает норму в три раза. Внеплановые каникулы продлятся неделю.

Между тем на Хмельнитчине из-за менингита в двух школах объявлен карантин. Обучение в двух школах Дунаевцы приостановлено в неделю. Поводом к закрытию учебных заведений стал менингит, на который заболело четверо школьников.

В общем, за последние недели в районе зафиксировано шесть случаев заболеваемости этой опасной болезни. Двое взрослых заболели менингитом в одном из сел Дунаевецкого района. В отношении детей, то они пока госпитализированы в Хмельницкую инфекционную больницу.

Ранее сообщалось, что количество больных острыми респираторными вирусными заболеваниями в Ивано-Франковске за прошедшую неделю выросла на 30%. За прошедшую неделю в Ровенской области заболело почти 5000 человек, среди них 69% - дети, в Житомирской области гриппом и ОРВИ заболели 6093 человека.

По прогнозам эпидемиологов, в течение следующего сезона гриппом и ОРВИ в Украине переболеет от 4800000 до 6700000 человек, а высокие волны подъема заболеваемости ожидаются в декабре и в конце января-начале февраля 2020 года.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Тема
Здоровье
Место
Украина
Тег
грипп
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости