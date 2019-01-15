Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Грипп и простуда

Тысячи больных и летальные случаи: в украинской ''столице гриппа'' отчитались о ситуации

1.1тЧитать материал на украинском

Эпидемия гриппа продолжает набирать обороты в Украине. Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в Чернигове – учебные заведения города закрыты на карантин, число заболевших измеряется тысячами, зафиксированы летальные случаи.

Подробности об эпидемии гриппа в городе рассказал в эфире ObozTV начальник управления образования Черниговского горсовета Владислав Кухар.

"На сегодняшний день ввели ограничительные мероприятия в учебно-образовательных заведениях города. Ситуация контролируема, количество заболевших сегодня составляет около 2 тыс. человек", – сообщил он.

Новости
Эпидемия гриппа в Украине: врач назвал опасные симптомы

На вопрос, сколько будет длиться карантин, черниговский чиновник ответил: "На сегодняшний день никаких решений по этому вопросу нет, потому что противогриппозный штаб будет заседать в четверг или в пятницу утром. Будет рассмотрена дальнейшая ситуация с заболеваемостью гриппом и принято решение относительно продолжения или прекращения ограничительных мер".

Кухар добавил, что при горсовете работает штаб по противодействию заболеваемости. В его состав входят заместители городского головы, начальники профильных и других управлений, представители лабораторного центра, Госпотребслужбы.

Новости
В Украине запретили популярное лекарство от гриппа: фармацевт объяснил нюансы

Ранее в управлении здравоохранения Черниговского горсовета сообщили о смерти двух людей из-за осложнений гриппа.

В частности, 52-летний мужчина скончался 8 января в городской больнице №3 – по словам врачей, больной слишком поздно обратился за медицинской помощью, поскольку неделю лечился самостоятельно.

В свою очередь, беременная женщина в тяжелом состоянии вначале была госпитализирована в городской роддом, а потом ее перевели в областную больницу, где 8 января она умерла.

Тысячи больных и летальные случаи: в украинской ''столице гриппа'' отчитались о ситуации

vnews.agency

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минздраве заявили, что эпидемические пороги по гриппу превышены в восьми областях Украины – Киевской, Донецкой, Житомирской, Луганской, Одесской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVгрипп
Место
УкраинаЧернигов
Теги
гриппПрививки от гриппа
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины