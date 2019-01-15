Тысячи больных и летальные случаи: в украинской ''столице гриппа'' отчитались о ситуации

Эпидемия гриппа продолжает набирать обороты в Украине. Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в Чернигове – учебные заведения города закрыты на карантин, число заболевших измеряется тысячами, зафиксированы летальные случаи.
Подробности об эпидемии гриппа в городе рассказал в эфире ObozTV начальник управления образования Черниговского горсовета Владислав Кухар.
"На сегодняшний день ввели ограничительные мероприятия в учебно-образовательных заведениях города. Ситуация контролируема, количество заболевших сегодня составляет около 2 тыс. человек", – сообщил он.
На вопрос, сколько будет длиться карантин, черниговский чиновник ответил: "На сегодняшний день никаких решений по этому вопросу нет, потому что противогриппозный штаб будет заседать в четверг или в пятницу утром. Будет рассмотрена дальнейшая ситуация с заболеваемостью гриппом и принято решение относительно продолжения или прекращения ограничительных мер".
Кухар добавил, что при горсовете работает штаб по противодействию заболеваемости. В его состав входят заместители городского головы, начальники профильных и других управлений, представители лабораторного центра, Госпотребслужбы.
Ранее в управлении здравоохранения Черниговского горсовета сообщили о смерти двух людей из-за осложнений гриппа.
В частности, 52-летний мужчина скончался 8 января в городской больнице №3 – по словам врачей, больной слишком поздно обратился за медицинской помощью, поскольку неделю лечился самостоятельно.
В свою очередь, беременная женщина в тяжелом состоянии вначале была госпитализирована в городской роддом, а потом ее перевели в областную больницу, где 8 января она умерла.
vnews.agency
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минздраве заявили, что эпидемические пороги по гриппу превышены в восьми областях Украины – Киевской, Донецкой, Житомирской, Луганской, Одесской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой.
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