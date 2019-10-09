Цьогорічний грип страшний дітям і стареньким, а щеплені з минулого року – у виграші

Експерти попереджають: якщо до нас дійде новий вірус “Канзас” (А/H3N2), то в групі ризику опиняться нещеплені люди пенсійного віку. Вірусу “Брісбен”(А/Н1N1) теж ще не було в Україні, його основна група ризику – це діти, люди працездатного віку з хронічними захворюваннями та вагітні. Як відомо, цього року Україна закупила вакцини проти грипу виробництва Франції (Санофі Пастер) та Кореї (Грін Кросс Корпорейшн). За словами спеціалістів, французька вакцина є чотирикомпонентною (тобто діє на 4 штами вірусів), а корейська – трикомпонентною. Ті, хто вакцинувався в минулому році, уже будуть захищені від двох штамів групи В – “Колорадо” і “Пхукет”. Читайте більше на Грип.ua.

Нагадаємо, минулого року, коли превалював штам вірусу “Сингапур”, в Україні від ускладнень померли 64 людини (у США цей вірус забрав життя 80 тисяч людей). Цього року їх передбачається чотири: “Канзас” (А/H3N2), “Брісбен” (А/Н1N1), “Колорадо” (належить до гілки B/Victoria) і “Пхукет” (належить до гілки B/Yamagata). Із чотирьох вірусів новими для України і є два – “Канзас” і “Брісбен”.

Експерти наголосили на важливості вакцинації Ілюстрація

За прогнозами епідеміологів, упродовж наступного сезону на грип та ГРВІ в Україні перехворіє від 4,8 до 6,7 мільйонів людей, а найвищі хвилі підйому захворюваності традиційно очікуються у грудні та наприкінці січня-початку лютого 2020 року.

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