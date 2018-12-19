В преддверии новой рабочей недели, учитывая нарастание заболеваемости и появление первых смертей, немного анализа и особенностей сегодняшнего гриппа ...

Как мы с вами уже знаем, прошлогодний сезон гриппа имел несколько интересных особенностей.

Первым большим сюрпризом прошлогоднего сезона было несовпадении вакцинных и циркулирующих штаммов для вируса гриппа А (H3N2), в связи с чем вакцинация оказалась субоптимальной. Данная информация была официально не только опубликована ещё в октябре прошлого года (до начала подъёма заболеваемости), но и CDC изменила рекомендации по ведению больных для такого необычного сезона. Суть этих рекомендаций сводилась к следующему - учитывая то, что вакцинация будет не очень эффективной (в целом эффективность вакцинации оценивалась в 25% для H3N2, 65% для H1N1 и 49% для гриппа В) рекомендовано РАННЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ НЕЙРАМИНИДАЗЫ рассматривать как профилактику тяжёлого течения гриппа наряду с вакцинацией. Также были расширены эпидемиологические группы риска.

Вторым не только большим, но и трагическим сюрпризом прошлогоднего сезона гриппа в северном полушарии стала необычайно большая смертность в США, причём от субтипа H3N2. Так, по данным CDC, доминирующий там в прошлом сезоне этот "безобидный" грипп А H3N2 (Сингапур) привёл, по меньшей мере, к 900 000 госпитализаций и 80 000 смертей (для сравнения, в пандемический сезон 2009/2010 гг. в США погибли "только" 13 000 человек), т.е. смертность составляла около 9%, что сравнимо со смертностью от пандемического штамма N1N1/pdm/09. Погибали преимущественно дети младшего возраста и люди старше 65 лет, как и "положено" для этого субтипа.

Интересно, что во время тяжелейшего прошлогоднего сезона гриппа в США наряду с семейными врачами подворные обходы делали другие доктора, включая фармацевтов, и при малейшем подозрении давали озельтамивир. И если бы это не делалось, жертв было бы гораздо больше.

В Украине прошлогодний сезон гриппа был "тихим", доминировал спокойный грипп В, погибли 7 человек (по официальной статистике).

Что в этом сезоне?

По данным на 49 неделю в Европе активность гриппа в целом низкая, из субтипированных образцов доминируют вирусы гриппа А (H1N1)/pdm09 (55,9%), грипп А (H3N2) - 44,1% и грипп В - 4,5%.

Среди случаев ТОРИ 68,7% составляли дети до 4-х лет, более, чем в 80% случаях у них выявили грипп А (H3N2).

Т.о., несмотря на некоторое доминирование гриппа А (H1N1) в циркуляции наиболее тяжёлые формы заболевания обусловлены гриппом А H3N2/Сингапур, что весьма настораживает для прогноза этого сезона, принимая во внимание напряженный сезон в США, связанный с этим субтипом.

В Украине по данным ЦГЗ эпидемические пороги превышены на 1,8%, в циркуляции также преобладает грипп А (H3N2), мы уже знаем о смертельных случаях заболевания среди детей и лиц пожилого возраста.

Что делать пациентам и потенциальным пациентам?

Пока ещё можно подумать о вакцинации, особенно группам риска. Основные клинические группы риска для этого сезона - дети младшего возраста и лица старше 60-ти лет, но также пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, ХОЗЛ, метаболическими расстройствами, неврологическими проблемами, заболеваниями почек и беременные. Не забывайте также о том, что есть и эпидемиологические группы риска - те, кто более подвержен риску заражения - медработники, службы спасения и т.д.

Вышеупомянутые группы клинического риска при развитии у них гриппоподобного заболевания должны обращаться к врачу как можно раньше (первые, максимум вторые сутки) для решения вопроса о назначении ингибиторов вирусной нейраминидазы. В любом случае при сохранении лихорадящего состояния после 5-го дня от начала болезни обращение к доктору ОБЯЗАТЕЛЬНО. Кстати, неплохо бы иметь эти ингибиторы (озельтамивир) в аптечке, ибо всякое может случиться - от выходных и отсутствия регистрации препарата до стихийного бедствия, никто, как в США, не поможет.

Одним из критериев тяжести течения гриппа есть высокая температура тела, плохо поддающаяся коррекции жаропонижающими средствами. Это - повод для обращения за экстренной медицинской помощью, а для них - это повод для госпитализации в соответствие с Приказом МЗ Украины #34 от 15 января 2014 г.

Что нужно помнить докторам?

Сезон уже начался. Основная характеристика тяжёлого течения сегодняшнего гриппа - развитие пневмоний, но не первичных, что уже хорошо, а вторичных негоспитальных, но очень тяжёлых (см. фото) со скудными в начале физикальными данными, поэтому раннее рентгенологическое обследование при малейшем подозрении не помешает.

Также надо помнить, что грипп - диагноз сугубо клинический, подтверждение имеет часто ретроспективный характер, а экспресс-тесты делать можно, но они не должны довлеть над клиникой, т.е. отрицательный результат экспресс-теста не исключает диагноз. Грипп коварен, вначале может протекать нетяжело, это не значит, что так будет всегда, поэтому группы риска, особенно дети до 5-ти лет и взрослые старше 60-ти лет, инвалиды должны наблюдаться в динамике или госпитализироваться. Решение о назначении специфического лечения - за вами.

И умейте себя защищать, доктора, кроме вас этого, как видите, никто не сделает, я об этом уже говорила.

Желаю всем здоровья, а докторам ещё и терпения!