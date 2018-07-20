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Секс с 11 лет и подорожник: Супрун развенчала мифы о самой себе

1.5тЧитать новость на украинском

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун опровергла распространенный в сети якобы ее пост, который оказался фейком.

"В соцсетях распространяют лживую информацию, подавая ее как якобы мое сообщение. Не дайте манипуляциям ввести себя в заблуждение. Все, что публикуется на моей странице, можно найти на моей странице. Если видите подозрительные скриншоты вроде этих - обязательно проверяйте первоисточник", - предупредила она на своей странице в Facebook.

В фейковом посте и.о. министра якобы советует заниматься сексом с 11 лет и не накладывать гипс на место перелома, а приложить подорожник. Также она "советует" не сбивать высокую температуру тела и пользоваться общественным транспортом в случае,если человек болен ветрянкой.

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"Учитывая динамику информационных атак, рубрика #антифейк похоже станет постоянной - и здесь, и на странице Министерства здравоохранения Украины. Только проверка фактов, только критическое мышление", - добавила чиновница.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ульяна Супрун развенчала миф о повышенном артериальном давлении, как о болезни взрослых людей.

Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Глядя на ее рожу, трудно поверить, что у нее вообще когда-либо был секс.
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