Секс с 11 лет и подорожник: Супрун развенчала мифы о самой себе

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун опровергла распространенный в сети якобы ее пост, который оказался фейком.

"В соцсетях распространяют лживую информацию, подавая ее как якобы мое сообщение. Не дайте манипуляциям ввести себя в заблуждение. Все, что публикуется на моей странице, можно найти на моей странице. Если видите подозрительные скриншоты вроде этих - обязательно проверяйте первоисточник", - предупредила она на своей странице в Facebook.

В фейковом посте и.о. министра якобы советует заниматься сексом с 11 лет и не накладывать гипс на место перелома, а приложить подорожник. Также она "советует" не сбивать высокую температуру тела и пользоваться общественным транспортом в случае,если человек болен ветрянкой.

"Учитывая динамику информационных атак, рубрика #антифейк похоже станет постоянной - и здесь, и на странице Министерства здравоохранения Украины. Только проверка фактов, только критическое мышление", - добавила чиновница.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ульяна Супрун развенчала миф о повышенном артериальном давлении, как о болезни взрослых людей.