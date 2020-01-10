Самые "живучие": назван топ популярних мифов о гриппе

Я выбрал для вас три самых популярных и "живучих" мифа о таком заболевании, как грипп.

Миф №1: грипп – это практически то же самое, что и простуда. Вам может быть плохо, но это неопасно.

Со статистикой не поспоришь. Факт, что в одних только Штатах за последний год от гриппа и его осложнений умерло 80 000 человек; почти миллион человек были госпитализированы. Осложнения гриппа (пневмония, менингит, сердечные приступы) по-настоящему опасны и могут привести к самым печальным последствиям.

Миф №2: я всегда заболеваю гриппом после прививки от гриппа.

Факт: невозможно заполучить сам грипп от вакцины против гриппа. Люди путают обычную ОРВИ, которой они заболели в течение нескольких недель после прививки, с гриппом и делают неправильные выводы.

Миф №3: учёные до сих пор сами не знают, безопасны вакцины или нет.

Мифы о гриппе 24tv.ua

Факт: вакцинация – одна из наиболее изученных и безопасных областей медицины. На самом деле, чтобы зарегистрировать вакцину требуется гораздо больше исследований и доказательств её безопасности, чем для безрецептурного средства от головной боли, такого как парацетамол или ибупрофен.

Помните, вы всё ещё можете сделать прививку от гриппа и защитить себя от возможных проблем! Кроме того, не забывайте и о других правилах профилактики гриппа:

по мере возможности сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте;

пользуйтесь маской в местах массового скопления людей;

избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания;

регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта (старайтесь не трогать себя за лицо, поскольку попадание вирусов/микробов на слизистую – один из путей заражения). ⠀

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