Самая затяжная война: как окончательно победить грипп

В современном мире человек, который ни разу не болел гриппом, считается инопланетянином, поскольку этот вирус стал чем-то вроде вселенского кармического проклятия. Ежегодно грипп поражает миллионы людей, что чревато тяжелыми осложнениями и даже смертью.

Эпидемии и пандемии можно сравнить с войной, в которой человечество противостоит сильному агрессору. Каждый переболевший с ужасом вспоминает вычеркнутую из жизни неделю с высокой температурой, ломотой и полубредом, приобретая страх снова подцепить вирус. Этот страх питает знание о немалом количестве штаммов, их разрушительном действии и способности мутировать – улучшать свое "оружие" против нашего организма.

Спасение утопающих – дело рук самих утопающих

Каждый год, с приходом холодов общество погружается в гриппозную истерию из-за эпидемии, о которой предупреждают специалисты. А в иные годы – пандемические – грипп вообще провоцирует апокалипсические картинки. Вроде тех, которыми отличился сезон 2009/10.

Кроме страха перед мощью "врага", есть страх из-за абсолютного непонимания природы гриппа и дефицита необходимых знаний о его профилактике. Врачи, безусловно знающие законы этой войны, не имеют ни времени, ни желания объяснять пациентам прописные истины. И получается, что люди страдают от недостатка информации.

В режиме ожидания…

Принятие факта, что вы таки подцепили вирус гриппа и вам предстоит пережить все муки – процесс сложный. А если это не грипп, а всего лишь ОРВИ, ведь их возбудителей так много? Но даже если это ОРВИ, то уровень опасности не снижается. Потому что ОРВИ и грипп – это вторжение в организм агрессивного "чужого", против которого иммунная система еще не успела выработать эффективное оружие – антитела. Разница в том, что тип вируса определяет скорость нарастания вирусной нагрузки и повышение уровня воспалительного процесса в верхних и/или нижних дыхательных путях. Дальше подтягиваются бактериальные осложнения: риниты, тонзиллиты, пневмонии и другие заболевания.

Да, возбудители разные, но первые симптомы ОРВИ и гриппа могут быть похожи. Точно установить причину болезни можно с помощью анализа. Во-первых, у нас такая практика не принята. Во-вторых, результаты анализов больной получит в лучшем случае через 2-3 дня, а это потеря драгоценного времени и неслабая фора вирусу. Благо, что есть препараты, которые следует принимать в первые 48 часов после появления начальных симптомов (Тамифлю и лекарственные препараты на основе Протефлазида). Позже влиять на вирус бесполезно, болезнь развивается по своим законам.

Что будет, если враг победит?

Если вирус попал в организм, нужно как можно скорее затормозить процесс его размножения и ослабить его. Маниакальное мытье рук и заедание витаминов чесноком – смешная оборона. Даже вакцинированные люди не имеют 100% гарантии безопасности из-за возможного появления штамма, о котором не знали и которого не ждали.

Обычно "знакомство" с вирусом гриппа происходит через дыхательные пути. И тут мы хотим как лучше, а получается как всегда. На внедрение вируса организм отвечает примитивным насморком, увлажняя носоглотку. Но каждый уважающий себя гражданин в этой ситуации начинает панически капать в нос сосудосуживающие капли, высушивая слизистую и гостеприимно открывая вирусу дверь. Это – первая ошибка, которая лишает нас естественной защиты.

Вторая ошибка – надежда на иммунитет. Во-первых, сам человек не может адекватно оценивать состояние своей иммунной системы и спрогнозировать течение болезни. Во-вторых, на начальной стадии заболевания индивидуальные возможности иммунитета определяют лишь время, за которое вирус сломает защиту организма. Нужно понимать, что он таки "возьмет эту крепость" – у одного человека на вторые сутки, у другого – на четвертые. У вируса такой дикий темп размножения, что нам и не снилось. Только вдумайтесь, вирусная нагрузка в первые двое-трое суток вырастает от 10 в 4-й степени до 10 в 24-й! С таким напором иммунитет, увы, просто не успевает справляться.

Оккупация организма вирусом: доступно и понятно

Прорвавшись, вирусы гриппа крепятся к мембране эпителиальной клетки. Затем они проникают внутрь нее и создают там собственную биохимическую лабораторию по формированию вирионов. Эти полноценные вирусные частицы способны производить себе подобных. Такие ферменты, как тимидинкиназы, ДНК- и РНК-полимеразы и нейраминидазы, принимают участие в синтезе вирусного генома. Сбиваясь в банды, вирионы вырываются из захваченной клетки и набрасываются на другие. Все это происходит в бешеном темпе. "Любовь" вируса гриппа к эпителиальным клеткам объясняет поражение бронхов и легких. В этих органах и происходят такие печальные события-осложнения, как острое воспаление легких.

Предупрежден – значит вооружен

Все эти леденящие душу подробности необходимы для того, чтобы от понимания механизма вирусной атаки перейти к поиску эффективной защиты. Зная тактику и стратегию вируса и читая лекарственные инструкции, можно добыть несколько козырей.

Гомеопатия и препараты для "прокачки" иммунитета – бесполезнейшие вещи в борьбе с вирусом и даже не рассматриваются как средство для лечения! Поэтому выбор ограничен препаратами прямого противовирусного действия. Эти лекарства влияют на ферменты-помощники вируса в проникновении и размножении. Задача эффективного противовирусного препарата для лечения гриппа состоит не столько в угнетении синтеза нейраминидазы, отвечающей за проникновение вируса в клетку, сколько в угнетении тимидинкиназы и РНК-полимеразы, которые обеспечивают образование вирусных частиц.

Традиционные препараты (Тамифлю и другие) блокируют именно синтез нейраминидазы, так что поиск механизмов подавления синтеза тимидинкиназы и РНК-полимеразы очень актуален. К тому же, эти средства имеют возрастные ограничения.

Ученые, проводя клинические исследования, доказали, что растительные флавоноиды тоже имеют прямое противовирусное действие. Они более безопасны и их разрешено применять даже при лечении детей с первых дней жизни. Флавоноиды подавляют размножение не только вирусов гриппа, но и ОРВИ, блокируя синтез всех ферментов-помощников. Это значит, что организм пациента не получает пиковых вирусных нагрузок, а иммунная система не "ложится костьми", чтобы добить агрессора.

Лекарствам на основе флавоноидов нет никакой разницы, бороться с гриппом или ОРВИ, они одинаково эффективны. Действующим веществом является Протефлазид, который входит в состав препарата Флавовир – обновленный Иммунофлазид.

Используя Флавовир в борьбе с гриппом, каждый может изменить свою оборонительную позицию на атакующую!

Лариса Кузнецова, педиатр, профессор кафедры клинической иммунологии и аллергологии Национальной медицинской Академии последипломного образования им. Шупика

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