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/ Грипп и простуда

С лечением гриппа не следует медлить

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На грипп и ОРВИ в Украине в следующем сезоне по прогнозам эпидемиологов переболеет до 6,7 миллионов человек. Традиционно, самые высокие волны подъема заболеваемости ожидаются в декабре, в конце января-начале февраля 2020 года.

Почему важно как можно раньше начинать лечение гриппа и заболеваний, очень похожих на него, объясняют эксперты сайта Грип.ua.

Вирус гриппа может вызвать развитие вирусной пневмонии. Это состояние опасно молниеносным развитием, когда промедление с началом лечения в первые часы может иметь фатальные последствия.

Грипп может вызвать серьезные осложнения

Грипп может вызвать серьезные осложнения

Иллюстрация

Очень часто на фоне гриппа "поднимают головы" различные бактерии, которые человеческий организм, истощенный борьбой с гриппом, просто не в состоянии преодолеть. Так возникают бактериальные осложнения гриппа, такие как воспаление легких (пневмония), заболевания уха (отит), воспаление околоносовых пазух (синусит), бактериальные бронхиты, ангины, гнойные менингиты, энцефалиты и др.

В многочисленных исследованиях было установлено, что раннее начало лечения гриппа, а именно в первые 48 часов, прямыми противовирусными средствами существенно уменьшает продолжительность болезни, а также не позволяет вирусу негативно повлиять на иммунную защиту.

Заболевания гриппом может спровоцировать или обострения хронического заболевания или усиливать его проявления с поражением других органов и систем организма.

Хорошо известно, что дети, особенно в возрасте до 5 лет, чрезвычайно уязвимы к действию любых инфекционных агентов, и вируса гриппа в частности. Затяжные вирусные заболевания истощают детский организм, со временем такой ребенок начинает отставать в физическом и нервно-психическом развитии от своих сверстников. Поэтому родителям надо быть очень внимательными и при появлении первых признаков гриппа у ребенка не ждать, пока само пройдет или организм поборется, а как можно раньше начинать лечение прямыми противовирусными средствами.

Дети очень уязвимы к действию любых инфекционных агентов

Дети очень уязвимы к действию любых инфекционных агентов

Иллюстрация

Вирус гриппа очень опасен как для будущих матерей, так и для нерожденных детей. Осложнения гриппа у беременных женщин возникают достаточно часто, особенно во втором и третьем триместрах. В послеродовом периоде в течение первых 2-х недель также отмечается высокий риск развития осложнений, связанных с гриппом.

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Тема
Здоровье
Место
Украина
Теги
грипп беременность дети
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