С лечением гриппа не следует медлить

На грипп и ОРВИ в Украине в следующем сезоне по прогнозам эпидемиологов переболеет до 6,7 миллионов человек. Традиционно, самые высокие волны подъема заболеваемости ожидаются в декабре, в конце января-начале февраля 2020 года.

Почему важно как можно раньше начинать лечение гриппа и заболеваний, очень похожих на него, объясняют эксперты сайта Грип.ua.

Вирус гриппа может вызвать развитие вирусной пневмонии. Это состояние опасно молниеносным развитием, когда промедление с началом лечения в первые часы может иметь фатальные последствия.

Грипп может вызвать серьезные осложнения Иллюстрация

Очень часто на фоне гриппа "поднимают головы" различные бактерии, которые человеческий организм, истощенный борьбой с гриппом, просто не в состоянии преодолеть. Так возникают бактериальные осложнения гриппа, такие как воспаление легких (пневмония), заболевания уха (отит), воспаление околоносовых пазух (синусит), бактериальные бронхиты, ангины, гнойные менингиты, энцефалиты и др.

В многочисленных исследованиях было установлено, что раннее начало лечения гриппа, а именно в первые 48 часов, прямыми противовирусными средствами существенно уменьшает продолжительность болезни, а также не позволяет вирусу негативно повлиять на иммунную защиту.

Заболевания гриппом может спровоцировать или обострения хронического заболевания или усиливать его проявления с поражением других органов и систем организма.

Хорошо известно, что дети, особенно в возрасте до 5 лет, чрезвычайно уязвимы к действию любых инфекционных агентов, и вируса гриппа в частности. Затяжные вирусные заболевания истощают детский организм, со временем такой ребенок начинает отставать в физическом и нервно-психическом развитии от своих сверстников. Поэтому родителям надо быть очень внимательными и при появлении первых признаков гриппа у ребенка не ждать, пока само пройдет или организм поборется, а как можно раньше начинать лечение прямыми противовирусными средствами.

Дети очень уязвимы к действию любых инфекционных агентов Иллюстрация

Вирус гриппа очень опасен как для будущих матерей, так и для нерожденных детей. Осложнения гриппа у беременных женщин возникают достаточно часто, особенно во втором и третьем триместрах. В послеродовом периоде в течение первых 2-х недель также отмечается высокий риск развития осложнений, связанных с гриппом.

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