Регулярно заниматься любовью и йогой: МЗ обнародовал 12 правил для укрепления иммунитета перед эпидемическим сезоном

На удивление, специалисты министерства здравоохранения не включили в свои советы ни одной медикаментозной схемы профилактического укрепления иммунитета. Советы для сезона простуды и гриппа включают спорт, смех, овощи, фрукты и отказ от вредных привычек. Свои советы Центр общественного здоровья обнародовал в Facebook.

"К укреплению иммунитета следует подходить комплексно, поэтому эксперты Центра общественного здоровья Украины советуют придерживаться 12 полезных привычек для здорового иммунитета. Не следует забывать и об иммунопрофилактике - вакцинацию. Прививки стимулируют иммунный ответ, необходимый для формирования иммунитета против инфекционного возбудителя или его токсинов ", - говорится в сообщении.

Для формирования здорового иммунитета специалисты советуют употреблять здоровую пищу, отказаться от табака и алкоголя, больше двигаться, вести активный образ жизни и регулярно заниматься любовью. Специалисты советуют спать не менее 7 часов в сутки и чаще гулять на свежем воздухе, а также соблюдать правила гигиены. Кроме того, следует избегать стресса, заниматься релаксацией, больше смеяться и радоваться жизни.

Напомним, на днях Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая подписала приказ, которым утвержден новый сокращенный перечень противопоказаний к проведению профилактической вакцинации.

Об этом она сообщила в Facebook. Конечно, советы МЗ вполне можно считать, но не надо забывать, что вирус гриппа не обращает внимания на то, релаксирует человек вовремя, много гуляет или любит. Во время эпидемии в зоне риска находится каждый из нас. Поэтому в этот перечень следует добавить профилактическое употребление проверенных противовирусных препаратов - советуют эксперты Грипп-юа.

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