Разгар сезона гриппа и ОРВИ: как спасти себя и близких

Сегодня в Украине наблюдается разгар сезона простудных заболеваний, который традиционно наступает в октябре и длится до конца апреля.

Острые респираторные вирусные заболевания, включая грипп, на протяжении всего эпидсезона вырывают из привычной жизни, заставляя переживать все последствия этого недуга, от 100 до 200 тысяч украинцев в неделю. Именно таких пугающих темпов достигло в нашей стране распространение острых инфекционных вирусных инфекций дыхательных путей незадолго до празднования наступления нового года.

Такая ситуация складывается не только в Украине.

Например, как сообщает The Local, по данным Института инфекционных болезней Италии, только за последние четыре недели в этой стране более 4 миллионов человек переболели гриппом, причем 30 человек из них погибли.

В некоторых регионах страны количество заболевших даже превысило эпидемический порог, достигнув 7-8% от числа жителей.

Какие штаммы гриппа угрожают украинцам в этом году

В этом году украинцам угрожают несколько штаммов гриппа, в числе которых:

- вирус группы А – гонконгский, или "птичий" (H3N2);

- вирус группы А "Мичиган", который является одной из разновидностей так называемого "свиного" гриппа (H1N1);

- вирус гриппа В "Брисбен";

- вирус гриппа В "Пхукет".

Вирус "Мичиган" считается наиболее опасным, поскольку он обладает наиболее коротким инкубационным периодом (не более 48 часов), а также особой агрессивностью и тяжелыми осложнениями в виде пневмонии или бронхита.

Как следствие, если заболеет всего один сотрудник офиса, то достаточно всего двух дней, чтобы из строя на несколько недель выбыл весь его коллектив.

Кому опаснее всего болеть гриппом: группы риска

Кроме тех, кому приходится работает в закрытых помещениях, к группе риска тех, кому данное заболевание наиболее опасно, относятся:

- дети;

- беременные женщины;

- страдающие заболеваниями дыхательной системы;

- страдающие сахарным диабетом;

- пожилые люди.

С чего начинается грипп

С момента заражения в течение нескольких часов (у тех, кто имеет ослабленный иммунитет – до 2 суток) у заболевшего наблюдаются:

- резкое повышение температуры до 38-40°С, которое держится 3-4 суток, сопровождаемое ознобом и ощущением жара, лихорадки, обильным выделением пота;

- мучительная мышечная, суставная, головная боли, даже боль в глазах;

- чувство сонливости, слабости, отсутствие аппетита;

- сухой кашель, сухость слизистых в носу, во рту и в носоглотке.

Чем опасен грипп или ОРВИ

Если вирус попал в организм со слабой иммунной системой, то он с большой долей вероятности вызовет осложнения. Кроме того, вирус и сам по себе ослабляет иммунитет человека, что может приводить к тяжелым последствиям, в числе которых чаще всего наблюдаются:

- пневмония (первичная, вторичная, смешанная);

- отит;

- ринит;

- трахеит;

- энцефалит;

- менингит, в т. ч. серозный;

- миокардит.

Чем более ослаблен организм, чем тяжелее он переносит вирусную атаку. Всего в мире от гриппа, ОРВИ или их последствий, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно умирает более 600 тысяч человек.

Профилактика и лечение гриппа и ОРВИ

Уберечься от вируса гриппа проще всего, сделав прививку. Однако этот способ, который прекрасно зарекомендовал себя в профилактике многих страшных заболеваний, таких как оспа или полиомиелит, не отличается такой же высокой эффективностью, когда речь идет о гриппе.

Причин этого несколько. Во-первых, вирус гриппа обладает свойством часто мутировать, и в каждом следующем эпидсезоне человек встречается с его новой разновидностью. Во-вторых, прививка действует всего лишь в течение года. И в-третьих, даже если вы успели провакцинироваться вовремя, то есть за месяц до начала сезона активности инфекционных вирусных заболеваний (в сентябре-октябре), то не факт, что вы подвергнетесь атаке именно того вируса, от которого получили вакцину.

Таким образом, каждому, даже привитому человеку, следует быть готовым к встрече с этой инфекцией и знать, какие лекарства будут наиболее надежны в борьбе с гриппом, и нанесут при этом меньше вреда организму.

Чаще всего врачи при заболевании назначают две группы препаратов:

- лекарства, которые лечат симптомы (жаропонижающие, обезболивающие);

- препараты для укрепления иммунитета организма - иммуномодуляторы и препараты интерферонов (искусственно созданные белки, который клетки организма вырабатывает сам для защиты от вирусной инфекции);

- противовирусные лекарственные средства.

Эффективная борьба с вирусами и укрепление иммунитета

Наиболее эффективными считаются лекарства, которые способны мобилизовать внутренние силы организма с тем, чтобы усилить его свойства противостоять болезни.

С этой целью в медицине используют препараты, содержащие интерфероны - особые белки, синтезируемые клетками организма, если в него вторгается вирус. Интерфероны подразделяются на типы - α, -β, - γ и обладают свойством препятствовать размножению вирусов. Интерфероны - это фундамент иммунитета в организме человека.

Однако введение препаратов интерферона непосредственно в организм человека настолько агрессивно, что может вызвать серьезные побочные эффекты, вплоть до нарушений работы центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, даже органов кроветворения.

Вот почему опытные врачи предпочитают применять для лечения ОРВИ не препараты интерферона в чистом виде, а те лекарственные средства, которые стимулируют его выработку самим организмом. Такие лекарственные средства не только ускорят выздоровление, но и дадут возможность избежать осложнений, которыми так опасен грипп.

К числу препаратов, обладающих сразу несколькими свойствами - противовирусного средства и в то же время иммуномодулятора, - относится Амиксин® IC.

Амиксин® IC обладает свойством угнетать репродукцию вируса. Как следствие, вирус теряет возможность размножаться в новых клетках и организм справляется с инфекцией значительно быстрее.

Кроме того, Амиксин® IC способен воздействовать на иммунную систему человека таким образом, что вызывает выработку интерферонов, которые придают клеткам организма способность противостоять вирусам самостоятельно.

Таким образом, данный препарат производит комплексное действие на организм, повышая его защитные свойства и ускоряя выздоровление.

Амиксин® IC не только эффективно борется с вирусами, но и хорошо переносится организмом, что позволяет сочетать препарат с антибиотиками и средствами традиционного лечения вирусных заболеваний в тех ситуациях когда это необходимо.

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