Проще простого: эксперт рассказала, как спастись от гриппа

Сезон гриппа и прочих ОРВИ в самом разгаре. И вряд ли есть желающие слечь в постель от этих неприятных и часто опасных заболеваний.

Чтобы избежать заражения, важна профилактика: проходить вакцинацию, укреплять и поддерживать иммунитет, а также избегать факторов, которые могут спровоцировать то самое инфицирования.

Мастер массажа Наталья Вакулик рассказала MedOboz, что одним из надежных методов профилактики вирусных и простудных заболеваний является точечный массаж. По ее словам, он нормализует лимфо- и кровоток, за счет чего улучшает питание клеток полезными веществами и кислородом и, следовательно, укрепляет защитные силы организма.

Самомассаж поможет спастись от гриппа МК

"Выполняйте техники самомассажа утром и вечером. Во время каждого упражнения массируйте каждую точку подушечками среднего или указательного пальца, совершая по 10 круговых движений", - рекомендует эксперт.

Итак, чтобы избежать заболеваний, массируйте следующие биологически активные точки:

на середине линии роста волос на лбу;

в центре переносицы;

у внутреннего края бровей;

под крыльями носа (основание носогубной складки);

точки на шее под мочками ушей;

на затылочной ямке в середине шеи (на линии роста волос);

между большим и указательным пальцами (чтобы найти точку, прижмите пальцы друг к другу – она расположена на основании образовавшейся складки).

"Этот массаж занимает не дольше 15 минут в день. При этом сэкономит недели, которые уходят на лечение гриппа и восстановление после болезни", - подчеркнула Вакулик.

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