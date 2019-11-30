Только не алкоголь! Врач назвал продукты, которые согреют зимой

Согревающий эффект алкоголя – это миф. А вот эфирные масла, лимон, имбирь и некоторые специи действительно помогают не замерзнуть, при этом они полезны для здоровья.

О том, какие продукты согревают в холодное время года, в эфире ObozTV рассказал кандидат медицинских наук, известный украинский врач-иммунолог Олег Назар.

Назар подчеркнул, что алкоголь расширяет кровеносные сосуды, из-за чего и появляется краткосрочное, иллюзорное ощущение тепла. Но при этом тепло быстрее "выходит" из организма и тело, наоборот, охлаждается.

Так что зимой врач посоветовал пить витамины. А чтобы согреться – использовать эфирные масла и продукты, которые раздражают слизистые оболочки.

"Эфирные масла, калина-малина, имбирь, тот же лимон... Они раздражают слизистую, появляется ощущение жжения. За счет этого расширяются сосуды. Где находятся иммунные клетки? В сосудах. Они из сосудов выходят в слизь и защищают наши слизистые оболочки", – объяснил он.

В качестве примера Назар привел ароматную пряность – гвоздику.

"Как запаривают гвоздику: чашка с кипятком, 2-3 гвоздики. Настоялось. И этой водичкой полоскать горло. Пить не стоит, потому что тяжело для желудка", – уточнил медик.

Чай с имбирем и лимоном – полезный согревающий напиток healthpalace.ca

Как писал OBOZREVATEL, ранее диетолог Юлия Поворознюк рассказала о главных источниках витаминов в зимний период и посоветовала вводить в рацион корнеплоды и квашеные продукты.

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