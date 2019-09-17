Прививка от гриппа: названа опасность вакцинации

Вакцинацию от гриппа можно делать не всем, для этого существуют абсолютные и относительные противопоказания.

Об этом сообщают "Аргументы и Факты". В преддверии нового сезона гриппа уже начинаются кампании массовой вакцинации, однако нужно помнить, что прививка от гриппа будет полезна не всем.

По словам врачей, абсолютными противопоказаниями являются следующие обстоятельства:

тяжелые заболевания крови,

почечная недостаточность,

болезни эндокринной системы,

сердечная недостаточность,

болезни дыхательных путей.

Названа опасность вакцинации bagnet.org

Кроме того, прививку от гриппа не нужно делать на первом триместре беременности, детям до 6 месяцев и аллергикам. Также прививки не стоит делать вскоре после заболевания респираторными инфекциями – лучше подождать не меньше месяца.

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