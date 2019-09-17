Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Грипп и простуда

Прививка от гриппа: названа опасность вакцинации

898 Читать материал на украинском

Вакцинацию от гриппа можно делать не всем, для этого существуют абсолютные и относительные противопоказания.

Об этом сообщают "Аргументы и Факты". В преддверии нового сезона гриппа уже начинаются кампании массовой вакцинации, однако нужно помнить, что прививка от гриппа будет полезна не всем.

По словам врачей, абсолютными противопоказаниями являются следующие обстоятельства:

  • тяжелые заболевания крови,

  • почечная недостаточность,

  • болезни эндокринной системы,

  • сердечная недостаточность,

  • болезни дыхательных путей.

Названа опасность вакцинации

Названа опасность вакцинации

bagnet.org

Новости
"Вакцинация – дискриминация!" Под Офисом президента родители непривитых детей собрались на митинг

Кроме того, прививку от гриппа не нужно делать на первом триместре беременности, детям до 6 месяцев и аллергикам. Также прививки не стоит делать вскоре после заболевания респираторными инфекциями – лучше подождать не меньше месяца.

Как писал OBOZREVATEL, в новом эпидемсезоне украинцев подстерегает грипп А/H3N2 (Сингапур) и грипп группы В, а также активация кори и дифтерии.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Теги
грипп Прививки от гриппа
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости