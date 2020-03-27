После коронавируса украинцев ждет вспышка гриппа: названы сроки

Вспышка гриппа в Украине может начаться после окончания карантина в связи с пандемией коронавируса или в разгар лета.
Таким прогнозом поделилась кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины Надежда Жолобак.
"Она может быть после отмены карантина или наступающим летом. Хотя, надеюсь, учитывая вновь приобретенные человечеством навыки социальной санитарии и гигиены, такой вспышки (в виде эпидемии) может и не быть в этом сезоне", – допустила она.
После коронавируса украинцев ждет вспышка гриппа
aif.ua
Ранее MedOboz писал, что эпидемиологи прогнозировали в 2020 году вспышку двух штаммов гриппа – типа А Brisbane (Н1N1) и Kansas (Н3N2). Наиболее активным из них оказался первый штамм – так называемый "свиной грипп".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Министерстве здравоохранения рассказывали, как и сколько нужно лечить грипп.
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