Зачем нужны полоскания?

На миндалинах практически всегда обитает довольно много различных микроорганизмов, в том числе болезнетворных. Человек с хорошим иммунитетом не страдает от этого: его защитная система хорошо справляется с инфекцией. У тех, чей иммунитет ослаблен, стафилококки и стрептококки и другие микроорганизмы вольготно располагаются на миндалинах, заполняя их внутреннее пространство – лакуны.

Для того чтобы регулярно смывать размножившиеся микробы и вирусы с миндалин прописывают частое полоскание горла.

Это вспомогательная мера при частых заболеваниях ОРЗ, поскольку она способна значительно ускорить и облегчить процесс выздоровления. При этом нужно регулярно и правильно чистить зубы и полоскать рот, чтобы полость рта не стала рассадником для инфекции.

Горло нужно и полоскать, и орошать. Так как при полоскании происходит массаж миндалин, а при орошении спреем промывается задняя стенка глотки. Курсы проводятся длительно 1-2 месяца и растворы для полоскания меняются каждые 10 дней:

а) физиологическим раствором 10 дней; б) слабым раствором морской соли 10 дней; в) зеленым чаем 10 дней; г) раствором соды, соли и йода 10 дней; д) настой шалфея 10 дней

Приготовление растворов.

№ 1 - 250 грамм кипяченной воды 1 чайная ложка соли 1 чайная ложка соды 3 капли йода;

№ 2 - 1 ч.л. соды на ½ литра теплой воды;

№ 3 – 2 ч.л. морской соли на 1 стакан воды;

№ 4 – 1 ст. л. шалфея на стакан кипяченной воды, настоять 20 минут, процедить;

№ 5 – 1ч.л. настойки календулы на 1 стакан воды

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