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/Грипп и простуда

Под Харьковом младенец умер от гриппа

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На Харьковщине 7-месячный ребенок умер от гриппа. Родители решили не обращаться за медицинской помощью.

"На текущей неделе зарегистрирован лабораторно подтвержденный летальный случай от гриппа у ребенка до года, жительницы Сахновщинского района", — сообщил Харьковский областной лабораторный центр МОЗ Украины.

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Девочка заболела еще 6 декабря. По данным Харьковской облгосадминистрации, мать погибшей девочки злоупотребляла алкоголем.

По факту полиция открыла уголовные производства по п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Младенец

Младенец

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение недели — с 1 7 по 23 декабря в Украине гриппом и ОРВИ заболели 216 213 человек, 64,9% из которых — дети до 17 лет.

Эпидемические пороги превышены в восьми областях Украины: Донецкой, Житомирской, Киевской, Луганской, Одесской и Черниговской, Сумской и Хмельницкой.

Место
Украина
Тег
грипп
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