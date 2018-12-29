Под Харьковом младенец умер от гриппа

На Харьковщине 7-месячный ребенок умер от гриппа. Родители решили не обращаться за медицинской помощью.

"На текущей неделе зарегистрирован лабораторно подтвержденный летальный случай от гриппа у ребенка до года, жительницы Сахновщинского района", — сообщил Харьковский областной лабораторный центр МОЗ Украины.

Девочка заболела еще 6 декабря. По данным Харьковской облгосадминистрации, мать погибшей девочки злоупотребляла алкоголем.

По факту полиция открыла уголовные производства по п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Младенец

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение недели — с 1 7 по 23 декабря в Украине гриппом и ОРВИ заболели 216 213 человек, 64,9% из которых — дети до 17 лет.

Эпидемические пороги превышены в восьми областях Украины: Донецкой, Житомирской, Киевской, Луганской, Одесской и Черниговской, Сумской и Хмельницкой.