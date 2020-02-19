Почти эпидемия: в Минздраве назвали количество умерших от гриппа в Украине

В течение прошедшей недели (с 10 по 16 февраля), в Украине от осложнений гриппа умерли десять человек. Всего с начала эпидемического сезона – 38 погибших.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Всего на прошлой неделе ОРВИ заболели 245 055 человек, из них, 61,4% – дети. Интенсивный показатель заболеваемости составил 640,9 на 100 тысяч населения. Это на 34,4% больше эпидемического порога по всей стране.

В Минздраве добавили, что в Украине зафиксировано широкое географическое распространение гриппа. В Харьковской, Луганской областях и Киеве сохраняется неэпидемический уровень активности. Во всех других областях зарегистрировано эпидемическую активность различной интенсивности.

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Отмечается, что ни один умерший не был привит против гриппа. В общем на прошлой неделе прививки сделали 776 человек. С начала эпидемического сезона вакцинировались 237 120 человек.

В Минздраве также напомнили, что превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом не означает начало эпидемии гриппа. Чаще всего это типичный для зимнего времени года и вполне ожидаемый эпидемический подъем заболеваемости.

Какова ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Украине, и угрожает ли эпидемия – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за вспышки заболеваний гриппом и ОРВИ, в том числе среди детей и подростков, в большинстве областей Украины уже закрыли школы на карантин.

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