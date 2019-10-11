По прогнозам, гриппом и ОРВИ переболеют 6,7 миллионов украинцев

По прогнозам, в этом году подхватить вирусные инфекции могут на миллион украинцев больше, чем за сезон 2018-2019. Тогда в стране зафиксировали 5,4 млн случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Центр общественного здоровья прогнозирует, что в этом сезоне переболеет до 6,7 млн человек. Ожидаются две волны подъема заболеваемости: в декабре и в конце января - начале февраля. Эпидемический порог для нового сезона составит 476,7 на 100 000 населения. В прошлом году, когда превалировал штамм вируса "Сингапур", в Украине от осложнений умерли 64 человека.

Штаммов в этом году предполагается четыре: "Канзас" (А/H3N2), "Брисбен" (А/Н1N1), "Колорадо" (принадлежит к ветви B/Victoria) и "Пхукет" (принадлежит к ветви B/Yamagata). Наиболее опасны - новый для нас "Канзас" А/H3N2 (это тот штамм гриппа, который вызывает волну тяжелых респираторных заболеваний с достаточно высокой смертностью) и "Брисбен". Именно вирусы гриппа типа А считаются опасными из-за более тяжелое течение болезни. Первичные их осложнения - это тяжелые формы пневмонии, возникающие в первые двое суток после заражения. Вторичные развиваются на 4-5 сутки заболевания, могут проявляться отитами, бронхитами, менингоэнцефалитом (воспаление мозга и его оболочек) и тому подобное. Больше информации на сайте Грип.ua.

В целом, от этих вирусов стоит беречь детей до 5, а особенно до 2 лет, беременных женщин, стариков, больных диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, людей с избыточным весом , болезнями легких и тех, кто находится на иммунносупрессивной терапии. Кроме того, существуют профессиональные группы риска, которые подвергаются опасности подхватить вирус: медработники, учителя и воспитатели, продавцы, водители общественного транспорта, все, кто ежедневно сталкиваются с большим количеством людей.

Подъем заболеваемости ожидается в декабре и в конце января – начале февраля

Напомним, Всемирная организация здравоохранения составила список из 10 главных вызовов для человечества в области здравоохранения в 2019 году. Один из них – это пандемия гриппа. "Мир столкнется с очередной пандемией гриппа. Единственное, чего мы не знаем, это когда она произойдет и насколько она будет серьезной ", – отмечают в организации.

По данным ВОЗ, ежегодно от гриппа умирает около 650 тысяч человек в мире.

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