От гриппа в Украине уже умерли десятки людей: стало известно о новых смертях

Во Львовской области с 17 по 23 февраля от осложнений вызванных гриппом скончалась 64-летняя женщина и 78-летний мужчина.

Во Львовском областном лабораторном центре Минздрава Украины отметили, что больные не сразу обратились за помощью к врачам, что привело к летальному исходу.

"Заболевшие обратились за медицинской помощью на 3-4-й день заболевания. Состояние осложнилось из-за наличия сопутствующих заболеваний – сахарного диабета, болезней сердечно-сосудистой системы и почек. Лабораторно подтвержден вирус гриппа типа А", – говорится в сообщении.

Грипп в Украине

Напомним, что в течение прошедшей недели (с 10 по 16 февраля), в Украине от осложнений гриппа умерли десять человек. Всего в Украине с начала эпидсезона (октябрь 2019 года) зарегистрировано 38 летальных случаев.

Какова ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Украине, и угрожает ли эпидемия – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, врачи рассказали, как уберечься от смертельного гриппа.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!