Основные причины опасности вируса гриппа для людей

Каждый год новый сезон вирусных инфекций преподносит немало сюрпризов. Особые неприятности связаны с вирусом гриппа, от которого человечество пытается защититься не одно десятилетие. По данным Всемирной организации здравоохранения и Центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), во всем мире ежегодно регистрируется в среднем от 3 до 5 млн случаев тяжелого течения заболевания гриппом и от 291 000 до 646 000 случаев смерти от него. Поэтому важно знать, в чем заключается опасность вируса гриппа для человека, чтобы понимать происходящие в организме изменения при болезни и ответственнее подходить к собственному здоровью.

В чем причина негативного влияния вируса гриппа на человеческий организм?

Первая, самая главная, заключается в способности вируса изменяться. Это очень значимая особенность вируса гриппа. Ни какой другой вирус не способен так быстро изменять свои расположенные на поверхностной мембране белки, благодаря которым он прикрепляется и проникает к клетки человеческого организма. Во многом это связано с тем, что вирус гриппа может поражать не только человека, но и вызывать заболевание у животных – птиц, свиней. Свиньи в настоящее время считаются их резервуаром, где происходит обмен генетической информацией между вирусами человеческого гриппа и гриппа животных с образованием новых штаммов (штаммы – это различные типы вируса гриппа, которые определяются наличием у них разных видов специфических белков – гемагглютинина и нейроаминидазы, которые обеспечивают способность вируса поражать клетки с развитием заболевания), способных поражать людей.

По сути, каждый новый эпидемический сезон человек сталкивается с вирусом гриппа в "новой одежде". К встрече с ним иммунная система оказывается мало подготовленной, отсюда все тяжелые и представляющие опасность для жизни последствия, которые возникают особенно при появлении новых штаммов вируса и развитии пандемии. (Пандемия - это быстрое распространение нового вируса гриппа у людей по всему миру. Пандемии гриппа возникают, когда у большинства людей нет иммунитета, и когда новый вирус способен передаваться от человека к человеку).

Именно постоянная изменчивость вирусов гриппа помогает им уклоняться от иммунной системы как у детей, так и взрослых. Взаимодействие между вирусом и человеческим организмом можно представить следующим образом:

Организм человека, зараженного вирусом гриппа, вырабатывает защитные факторы (антитела) против этого вируса – человек выздоравливает.

Вирус изменяется.

"Старые" антитела больше не распознают "новый" вирус, когда наступает следующий сезон гриппа.

Человек снова заражается и заболевает.

Вторая причина кроется в особенностях реагирования иммунной системы человеческого организма на вирус гриппа. Если вирус знаком иммунной системе (уже с ним сталкивалась) и она в состоянии его уничтожить, как правило, проблем не возникает и вирус спокойно удаляется через определенное время из человеческого организма. Но если вирус "новый", то ей требуется некоторое время, чтобы сформировать адекватную защитную реакцию. Поскольку вирус гриппа сам по себе достаточно агрессивный, то любое промедление с его удалением из организма вирусу только на пользу. Поэтому организму человека ничего другого не остается, как пытаться бороться с ним всеми имеющимися у него способами, что часто проявляется излишне бурным, зачастую молниеносным развитием заболевания.

Чем опасна такая чрезмерная реакция защитных сил организма на вирус гриппа для человеческого организма? Прежде всего, быстрым истощением защитных резервов. С другой стороны, при таком развитии событий происходит сильное повреждение собственных клеток и тканей. Иммунная система пытается "достать" вирус гриппа, который прицельно атакует клетки дыхательный путей и размножается внутри их. Единственным методом, с помощью которого она справляется с этой задачей, является разрушение собственных клеток, пораженных вирусом гриппа. Такой подход препятствует образованию новых вирусов, но при этом повреждаются ткани, а успевшие образоваться вирусные частицы попадают в кровь, что сопровождается появлением выраженных симптомов у человека.

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Важно знать, что типичные симптомы гриппа, которые во многом похожи на проявления других ОРВИ и приносят больному немало страданий, - лихорадка, озноб, выраженное воспаление, головные и мышечные боли, общая слабость - все это результат реакции иммунной системы на вирус. Вот почему так много вирусных заболеваний вызывают схожие симптомы: виноват имунный ответ организма, а не конкретный возбудитель.

Как это происходит? После попадания в человеческий организм, обычно через нос, рот или глаза, вирус гриппа проникает в клетки органов дыхания, чтобы воспроизвести в них многочисленные копии самого себя. Попадание в человеческий организм большого количества вирусов вызывает сильный ответ со стороны иммунной системы. Когда реакция иммунной системы чрезмерна, происходит разрушение большого количества клеток в дыхательных путях и легких, что приводит к уменьшению поступления кислорода в кровь, что приводит к кислородному голоданию клеток всего человеческого организма.

Такая ситуация часто возникает у здоровых людей, иммунная система которых пытается максимально быстро отреагировать на новый вирус или большое количество известного ей старого вируса. Если у человека есть заболевания сердца, поражение сосудов, сахарный диабет и бронхиальная астма, на фоне которых доставка кислорода к тканям уже снижена, то вирус гриппа у них может натворить немало бед. Особенно опасным он у беременных женщин, которые наиболее восприимчивы к действию любых вирусных агентов через физиологическое подавление иммунного ответа для сохранения беременности, а также вследствие возросшей потребности в кислороде как для женского организма, так и организма малыша. Вирус гриппа может нанести непоправимый вред будущему ребенку.

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А что дальше? В дальнейшем такая чрезмерная реакция иммунной системы приводит к снижению защитных сил организма. Поэтому через несколько дней заболевания гриппом человеческий организм становится восприимчивыми к бактериальным возбудителям, которые могут вызывать повреждения внутренних органов с развитием, например, пневмонии, или попадать в кровоток, вызывая другой тип чрезмерной реакции иммунной системы, называемой сепсисом.

Вирус гриппа – коварный и опасный возбудитель, встреча с которым может обернуться большими неприятностями. Как обезопасить себя от него, читайте в других статьях на сайте Грип.ua.

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