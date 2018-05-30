Есть в жизни многих женщин такой прекрасный период времени, как беременность, когда прекращаются гормональные перепады, стабильный уровень окситоцина охраняет нервную систему от стрессов и, по его завершению, после родов, женщина, наконец, сможет понять как страдает мужчина с 37.2.

Сегодня я хочу рассказать об одном важном и довольно скользком моменте: чем лечить ОРВИ у беременных?

В общем-то, в идеале, у беременных женщин, как и у не беременных мужчин с 37.2, ОРВИ лечится ничем. Но некоторые симптомы можно облегчить

Для обезболивания (головы, уха, горла) и при повышении температуры может использоваться парацетамол.

Если заложенный нос мешает есть/спать/жить так, что совсем невмоготу, то возможно использование капель с оксиметазолином, но не чаще 2х р/день, не дольше 3х дней.

Если есть нарушения кровотока матки, то лучше совсем не капать.

Приветствуются немедикаментозные процедуры:

полоскание горла (пол-чайной ложки соли на стакан воды), жвачка с ксилитом, карамельки;

тёплое питьё и прогулки(ну куда же без них).

Если подключаются бактериальные осложнения - могут использоваться антибиотики (но это уже к лечащему врачу)

А теперь о том, чего стоит избегать:

НПВС (ибупрофен, диклофенак и другие) нежелательны, особенно в третьем триместре беременности. Есть риск проблем с сердцем у ребенка и развития некоторых врождённых пороков;

Местные лекарства для/от горла: медикаментозные леденцы, пшикалки, полоскалки - нет данных о безопасности эффективных препаратов и об эффективности безопасных;

Противовирусные - нет пользы, сплошные риски.

В общем, беременность - это то чудесное время, когда волей-неволей придется лечить ОРВИ по принципам доказательной медицины

А там глядишь, и другого подхода уже не захочется.

PS: А лучше не болейте совсем.