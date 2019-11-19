Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Грипп и простуда

Опасный прогноз подтвердился: в Европу зашли два вируса гриппа A, один из которых - H1N1

158

Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в Европе преобладает распространение вирусов A H3N2 и H1N1. До настоящего времени в течение сезона вирусов гриппа типа А обнаружено больше (82%), чем вирусов типа B (18%).

За последнюю, 45 неделю, 27 государств сообщили об отсутствии активности гриппа, 17 – о спорадических случаях и одна страна (Норвегия) – о локальной активности гриппа. По данным за неделю из 784 исследованных дозорных образцов дали положительный результат 26 на вирус типа А и 5 на вирус типа В. Среди 24-х субтипированных вирусов гриппа А 33,3% оказались принадлежащими к подтипу A(H1N1)pdm09, 66,7% – к подтипу A(H3N2). Единственный вирус гриппа B, для которого была определена принадлежность к линии, отнесен к линии B/Victoria.

Из 18 государств/территорий, исследовавших за неделю не менее чем по 10 дозорных образцов, доля положительных тестов на наличие вирусов гриппа превысила 10% в 3-х странах: Соединенное Королевство – Северная Ирландия (36,4%), Соединенное Королевство – Шотландия (20,8%), Швейцария (20,0%).

В Европе преобладает распространение вирусов A H3N2 и H1N1

В Европе преобладает распространение вирусов A H3N2 и H1N1

Иллюстрация

Кроме того, по данным за неделю вирусы гриппа были обнаружены в 451 образцах из недозорных источников, таких как больницы, школы, учреждения первичной помощи, не участвующие в дозорном эпиднадзоре, дома сестринского ухода и другие аналогичные учреждения. Среди 78 вирусов гриппа А, которые были субтипированы, 23,1% оказались принадлежащими к подтипу A(H1N1)pdm09, остальные 76,9% – к подтипу A(H3N2). Оба вируса гриппа B, для которых была определена принадлежность к линии, отнесены к линии B/Victoria.

По сообщению специализированного ресурса Грип.UA, пандемический вирус проник уже и в Японию, где ситуация ухудшается с каждым днем.

Украинцы знакомы с H1N1 по тяжелой эпидемии "свиного гриппа" 2009-го года. В начале нынешнего эпидсезона медики выражали опасения по поводу возвращения этого старого врага. Ситуация в Европе подтверждает эти тревожные прогнозы – нужно готовиться к тяжелой эпидемии. Как известно, "свиной грипп" страшен осложнениями в виде возможного развития атипичной пневмонии, поэтому, важно начать эффективную противовирусную терапию как можно раньше, в самом начале заболевания.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Тема
Здоровье
Тег
грипп
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости