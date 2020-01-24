Они умерли от гриппа: знаменитости, ставшие жертвами вируса

От смертельного гриппа не застрахован никто. Даже звезды, известные политики, спортсмены и шоумены могут не справиться с недугом.

Совсем недавно, в январе 2020 года, в Великобритании из-за гриппа умер известный телемедиум и актер Дерек Акора. На протяжении многих лет он создавал программы, в которых рассказывал о паранормальных явлениях, а также контактировал с привидениями. Незадолго до смерти он сообщал в соцсетях, что заболел гриппом. Спустя некоторое время Акора впал в кому. Мы сделали подборку знаменитостей разных времен, которых забрал "банальный" грипп или "обычная" простуда. К счастью, медицина не стоит на месте, новые методы лечения и профилактики позволяют побороть вирус, тем не менее, с каждым годом он мутирует все быстрее и преподносит нам новые сюрпризы.

Дерек Акора ТВЦ

Петр І, 1725 год

По одной из версий, среди которых еще сифилис и болезнь почек, причиной смерти российского императора Петра І стала обычная простуда. В октябре 1724 года Петр отправился осматривать Ладожский канал. Лейб-медик отговаривал приболевшего императора от этой поездки, но тот не послушал. В промозглую осеннюю погоду он доехал до Старой Руссы, а в ноябре по воде возвращался в Санкт-Петербург. На обратной дороге ему пришлось зайти по пояс в ледяную воду, чтобы помочь матросам севшего на мель корабля. Быль эта история или легенда – спорят до сих пор.

Петр І Газета.Ru

Джордж Вашингтон, 1799 год

Первый президент США Джордж Вашингтон попал под снег с дождем, когда осматривал свои владения, и сильно промок. В результате у него появились насморк и лихорадка, а спустя время инфекция перешла в пневмонию. Лечить грипп тогда не умели, популярными методами были довольно странные способы. Например: кровопускание.

Джордж Вашингтон aif.ru

Дмитрий Менделеев, 1907 год

Знаменитый химик, создатель периодической системы химических элементов, не отличался крепким здоровьем, в студенческие годы он перенес тяжелую форму туберкулеза. Но смог дожить до 73 лет и умер от воспаления легких – осложнения после простуды.

Дмитрий Менделеев Инртересные Факты

Гийом Аполлинер, 1918 год

Великий французский поэт, один из наиболее ярких представителей европейского авангарда начала XX века Гийом Аполлинер умер от "испанки". На войне он получил ранение в голову осколком снаряда, перенёс трепанацию черепа. Осенью 1918 года Аполлинер, ослабленный после операции, умер от испанского гриппа во время эпидемии.

Гийом Аполлинер picassolive.ru

Эдмон Ростан, 1918 год

Еще одна жертва самой страшной во все времена эпидемии гриппа "испанки", автор знаменитых пьес "Сирано де Бержерак" и "Принцесса Греза" – Эдмон Ростан. Он скончался 2 декабря в Париже в возрасте пятидесяти лет от осложнений после перенесенной болезни.

Эдмон Ростан lelivrescolaire.fr

Дейзи и Виолетта Хилтон, 1969 год

Дейзи и Виолетта – знаменитые американские сиамские близнецы, гастролировавшие в 1930-е годы по всей территории США в составе бродячих цирков. После того, как они не вышли на работу и не ответили на телефонне звонки, близнецов нашли мёртвыми в их доме. Они умерли от гонконгского гриппа. По данным экспертизы, Дейзи умерла первой, Виолетта – через 2-4 дня после сестры. Все это время они находились без какой-либо помощи.

Дейзи и Виолетта Хилтон Википедия

Триш Кинэн, 2011 год

Британская рок-певица и участница рок-группы Broadcast Триш Кинэн скончалась от свиного гриппа в результате осложнений, вызванных вирусом A/H1N1. Кинэн заболела сразу же после возвращения в Великобританию с гастролей. Во время этой поездки 42-летняя певица заразилась вирусом свиного гриппа – страшного заболевания, унесшего много жизней.

Триш Кинэн news.rambler.ru

Валерия Киселева, 2015 год

Актриса, мать шоумена Ивана Урганта также умерла после того, как заболела гриппом. В надежде, что вылечится самостоятельно, артистка не стала обращаться за помощью к врачам. Женщине было 63 года, она не страдала хроническими заболеваниями.

Валерия Киселева 24СМИ

Леонид Жаботинский, 2016 год

Всемирно известный украинский штангист в супертяжелом весе стойко перенес множество травм, перелом ноги, микроинсульт, а умер от гриппа. Вирусом он заразился в больнице, со временем осложнения привели к тромбозу кишечника. 13 января 2016 года прошла операция по удалению части тромбированного кишечника, на следующий день Жаботинского не стало.

Леонид Жаботинский Википедия

Ники Лауда, 2019 год

В возрасте 70 лет умер трехкратный чемпион "Формулы-1" Ники Лауда, которого по значимости можно сравнить с Михаэлем Шумахером. В прошлом году ему сделали пересадку легких. Операция прошла успешно, но в начале 2019 года Ники был госпитализирован из-за гриппа, от которого и умер.

Ники Лауда Известия

Галина Волчек, 2019 год

Художественный руководитель московского театра "Современник" Галина Волчек умерла 26 декабря в больнице из-за осложнений после воспаления легких. Ей было 86 лет.

Галина Волчек Вокруг ТВ

Марк Захаров, 2019 год

Художественный руководитель московского театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров умер в сентябре. Причиной смерти стало повторное воспаление легких. Ему было 85 лет.

Марк Захаров Газета.Ru

Грипп этого сезона также обещает быть тяжелым. Кроме того, он пришел к нам раньше прогнозируемых сроков вместе с пандемическим вирусом свиного гриппа, который уже бушевал в 2009 году. В Европе регистрируют первые случаи смертей от гриппа, большинство из них – среди детей. Но пик заболеваемости прогнозируют на февраль.

Потому запасаемся противовирусными препаратами. Помните, что гомеопатия при вирусной атаке, а тем более при гриппе, малоэффективна. Лучше всего иметь проверенное лекарство в аптечке, ведь при гриппе самое важное – начать лечение при появлении первых же симптомов. При выборе препарата обращайте внимание на несколько важных факторов: прямое противовирусное действие и безопасность, доказанные клиническими исследованиями.

Медики в последние годы выделяют препараты, в основе механизма действия которых лежат природные флавоноиды. В Украине к таким лекарствам относится "Флавовир" (ранее был известен как Иммунофлазид", действующим веществом которого является Протефлазид. Клинические исследования показали, что флавоноиды способны препятствовать проникновению вируса в организм и значительно затормаживать скорость его размножения. Это дает иммунной системе шанс быстро справиться с вирусной атакой. Известно также, что флавоноиды универсальны – они действуют как на вирусы гриппа, так и ОРВИ, а также короновирусы.

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