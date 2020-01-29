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/ Грипп и простуда

Обман и спекуляция: почему популярные лекарства от простуды не работают

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"Арбидол", "Кагоцел", "Ингавирин", "Полиоксидоний", "Циклоферон" и еще как минимум десять наименований препаратов, "стимулирующих иммунитет", становятся самыми востребованными в аптеках, когда растет заболеваемость ОРВИ. Одни врачи называют их лекарствами ни от чего, другие выписывают в придачу к парацетамолу всем инфицированным респираторными вирусами и гриппом.

По словам Александра Хаджидиса, главного клинического фармаколога Петербурга, у нас нет иммуномодулирующих препаратов для лечения ОРВИ с доказанной эффективностью, как и во всем мире.

– Когда мы говорим про иммуномодулирующие препараты, предназначенные якобы для противостояния вирусам, оценить их эффективность сложно, потому что сложно уточнить в их случае достоверные критерии эффективности.

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Иммунитет – материя темная и загадочная. В чем заключается его активирование? Образуются новые В- и Т-клетки, они получают новые компетенции и начинают "сражаться" с вирусом или микробом. Но когда мы говорим о 5-7-дневном приеме "иммуномодулирующего" препарата (на этот срок рассчитан курс лечения ими), то понимаем, что клетки за такое короткое время просто не смогли бы среагировать на вирус и начать работать так, как это описывают производители препаратов, этого времени недостаточно для выработки эффективного клона специализированных иммунных клеток. В то же время 5-7 дней – это период, за который организм сам способен справиться с вирусом и вывести его из организма.

В грамотном понимании "иммуномодулирующие" препараты – это лекарства, влияющие на иммунную систему, чаще всего с супрессивным (угнетающим) действием, с узким спектром показаний и широким – тяжелых побочных эффектов: глюкокортикостероиды, парентеральные интерфероны, цитостатики, колониестимулирующие факторы, внутривенные иммуноглобулины и пр.

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Обман и спекуляция: почему популярные лекарства от простуды не работают

Фейсбук Виктор Сысоенко

По результатам проведенных клинических исследований мы знаем, что направленный противовирусный эффект "Римантадина" не вызывал сомнений (до тех пор, пока вирусы к нему не приспособились и не выработали механизмы резистентности – сегодня он по сути бесполезен). "Осельтамивир" и "Занамивир" ослабляют воздействие именно вируса гриппа на организм. Да, они уменьшают длительность заболевания всего на 1 день, но в клинике уже показано, что для тяжелых пациентов они помогают избежать смертельно опасных осложнений. Но это именно противовирусные средства, а не иммуномодулирующие.

Нет у нас иммуномодулирующих лекарств, которые имели бы доказанную эффективность как для лечения ОРВИ, так и для профилактики. Их существование, включение в списки жизненно важных препаратов и реклама – это спекуляция на самых распространенных в мире заболеваниях, объединенных аббревиатурой ОРВИ.

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С большинством из них все уже понятно: до 75-85% из них способны рециркулировать в организме и выводиться из него, не надо этому мешать. Вирусы – внутриклеточные паразиты. И чем более человек активен физически, тем быстрее они размножаются. Именно поэтому не надо пренебрегать постельным режимом, дать вирусу пройти свой цикл развития в организме и покинуть его. При этом не стоит ничего "стимулировать-модулировать" – кидать деньги на ветер, говорит главный клинический фармаколог. – Важно, конечно, симптоматическое лечение при гриппе и ОРВИ, обильное питье, особенно когда сильно повышается температура, жаропонижающие препараты. Организм обладает резервами для борьбы с инфекционными заболеваниями, если мы не говорим только о действительно тяжело больных людях, например, с онкогематологическими заболеваниями, врожденными дефектами иммунитета. Сама концепция "сниженного иммунитета", употребляемая в обиходе применительно к большей части населения, и возможность "его повышения" – искаженное упрощение знаний о сложной, многогранной, тонкой системе иммунитета.

Для профилактики инфекционных заболеваний органов дыхания лекарства с доказанной эффективностью все-таки существуют. Это так называемые бактериальные лизаты – они состоят из фрагментов неактивных бактерий, а принцип их действия можно сравнить с вакцинацией. Клинические испытания показали их эффективность именно в профилактике. Статья здесь.

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Автор
Виктор Сысоенко Виктор Сысоенко
Темы
грипп Здоровье
Тег
лекарства
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