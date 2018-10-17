Сейчас, готовясь к докладу, посвящённому анализу сезона гриппа 2017/18 года и прогнозу на текущий сезон, случайно наткнулась на свой первый "постпандемический" доклад (2010 г.), посвящённый анализу сезона гриппа 2009/2010 гг. Какая тогда была паника, многие из вас помнят, а специалисты помнят, сколько было обвинений ВОЗ в нагнетании ситуации и "неоправданных" прогнозах.

Вспоминая те сумасшедшие дни, когда в первую же неделю погибли пятеро только медицинских работников в западных регионах Украины, когда вначале не было должной информации, когда многие доктора понятие "пульсоксиметр" видели только в учебниках, не говоря уже об укомплектованности дыхательными аппаратами отделений интенсивной терапии, вспоминая тот шквал больных - молодых людей с пиком смертности 25-49 лет, я и сейчас считаю, что насторожённость и объявление пандемии было вполне оправдано, и благодарна ВОЗ за нормальную человеческую помощь.

Теперь, что значит "нормальная человеческая помощь" от нормальных цивилизованных институций. Это когда чиновники не требуют от главных врачей "вынь да полож" пульсоксиметр завтра во все отделения, тоже с дыхательным оборудованием, а когда приезжает миссия ВОЗ, предварительно изучив нашу печальную ситуацию, и говорит: если у вас нет возможности измерить сатурацию на пропускнике (согласно рекомендациям), тогда при подозрении на грипп сразу масочная оксигенация, начиная с приемного покоя. И так по всем пунктам. В тот сезон погибло 1100 человек, только официально, а нашу статистику можно умножать смело на десять, если не больше (для примера, США объявили о 13000 погибших в тот сезон, это с их оснащенностью и обеспеченностью)...

И да, мне, как клиницисту, лучше много озельтамивира, чем когда его вообще нет и жизни нет ни у пациентов (в прямом смысле этого слова), ни у докторов (в переносном смысле этого слова), потому как телефоны обрываются сутками - достаньте. И да, мы здорово все укомплектовались, в т.ч. ультрасовременным дыхательным оборудованием.

Интересно, этот грипп в последующие годы "успокоился" и вёл себя относительно доброжелательно, в связи с чем его стали ласково называть "сезонным", обычным гриппом, но в 2015/16 гг. он вдруг опять непредсказуемо напомнил всем о себе, унеся жизни около 400 больных (только официально), как всегда, молодых и "здоровых".

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