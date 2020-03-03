Новирин — мощное оружие при ОРВИ

Начиная с 1892 года, когда впервые было описано вирусное заболевание, открыты тысячи видов вирусов. Но все же вирусные инфекции продолжают приносить существенные убытки здоровью населения, а также экономике стран всего мира. Даже в развитых США ежегодно от осложнений острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) умирают 10 — 40 тысяч особ, а экономические потери исчисляются в миллиардах долларов. Стоит ли вспоминать, сколько жизней в Китае и других странах унес новый штамм коронавируса (2019-nCoV).

Пик заболеваемости ОРВИ приходится на холодное время года. В этот период, наряду с программой вакцинации, ВОЗ рекомендует меры профилактики и лечения, направленные на уничтожение инфекционного агента, устранение иммунных нарушений. Известно, что практически в 90 % случаев причиной простудных заболеваний являются вирусы респираторной группы — гриппа, парагриппа, риновирусы, аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, коронавирусы и др.

С вирусами бороться сложно, но можно

Принято считать, что вирусы непобедимы и действенного противовирусного лекарства не существует. Доля правды в этом есть, поскольку с самим возбудителем очень трудно бороться, но помешать их размножению вполне реально. Например, препараты, содержащие инозина пранобекс в качестве активного вещества, блокируют размножение вирусов, воздействуя на их генетический аппарат. Связываясь с рибосомой клетки, активные молекулы изменяют ее стереохимическое строение, что приводит к подавлению процессов репликации вирусных ДНК и РНК.

Поскольку механизмы воспроизведения большинства вирусов однотипны, препарат эффективен против многих вирусов, в т.ч. вызывающих ОРВИ, вирусов герпеса, Эпштейна — Барр, цитомегаловируса, вируса папилломы человека и др.

Таким образом, инозина пранобекс способствует уменьшению вирусной нагрузки на организм. Помимо этого, он повышает синтез интерферонов, влияет на активность Т-лимфоцитов, повышает фагоцитарную активность макрофагов, благодаря чему увеличивается количество клеток, продуцирующих антитела.

Среди препаратов, содержащих инозина пранобекс, на отечественном рынке хорошо зарекомендовал себя Новирин, имеющий широкую исследовательскую базу.

Новирин — оптимальное решение при ОРВИ

Отечественный препарат Новирин способствует уменьшению выраженности клинических проявлений ОРВИ, ускорению выздоровления, повышению резистентности организма.

Учитывая то, что препарат нарушает процесс размножения многих возбудителей, он имеет большой потенциал в лечении ОРВИ, в том числе вызванных вирусами гриппа, парагриппа, коронавирусов и др.

При раннем назначении Новирин способствует уменьшению тяжести и длительности болезни. Препарат может применяться как для монотерапии, так и в комбинации с другими лекарственными средствами. Новирин разрешен для всех возрастных категорий.

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