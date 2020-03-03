Новирин: когда вирусы атакуют

Каждый год с наступлением холода люди готовятся к зимним праздникам, а врачи — к новой эпидемии. Этот год не стал исключением и человечество столкнулось с двойной атакой: помимо ожидаемой эпидемии гриппа, из Китая по миру шагает новый коронавирус.

Группа коронавирусов совсем не нова для людей. Они, как и множество других вирусов, входит в список основных возбудителей сезонных простуд.

Почему простуда возникает?

Само слово "простуда" в славянских языках ассоциируется с холодом. В других языках (английский, немецкий, норвежский) название этой болезни тоже так или иначе связано с низкими температурами. И это неудивительно, ведь важным фактором развития болезни выступает именно холод. Хотя непосредственной причиной простуды являются вирусы, именно переохлаждение способствует снижению иммунитета, позволяя микроорганизмам "разгуляться" в нашем организме. Эту закономерность несложно заметить. Именно зимой в нашем окружении увеличивается количество кашляющих, чихающих, температурящих и сопливых. Ученые подсчитали: в среднем человек к 75 годам четыре года своей жизни проводит в простуженном состоянии.

Болезнь одна — причин много

Известно, что 90 % случаев острых респираторных заболеваний вызывают вирусные возбудители. В природе существует большое множество вирусов, которые, к тому же, постоянно мутируют. Поэтому человеку каждый код приходится сталкиваться с новыми для организма инфекциями, на которые иммунная система еще "не научена" реагировать.

Чаще всего острые респираторные вирусные заболевания (ОРВЗ) вызывают такие группы вирусов: гриппа, парагриппа, аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, коронавирусы, риновирусы, энтеровирусы, вирусы герпеса и др. Для ОРВЗ характерны поражение слизистых оболочек дыхательных путей, сопровождающееся симптомами интоксикации, воздушно-капельный и фекально-оральный пути передачи.

Как правило, простудные заболевания протекают типично: обильные выделения из носа, повышение температуры, кашель, головная боль, чувство разбитости. В зависимости от вируса, вызвавшего простуду, те или иные симптомы могут быть более выражены. Но все же только по течению болезни понять, с каким вирусом мы имеем дело, довольно сложно. Согласно статистике, примерно у 25 % больных вирусная инфекция никак не проявляется, но они все же заразны для окружающих. У некоторого процента людей (особенно с ослабленным иммунитетом — особ пожилого возраста, беременных, детей и т.п.) заболевание протекает тяжелее, иногда — с серьезными осложнениями. Тяжесть течения также может зависеть и от штамма вируса. Некоторые из них способны вызвать более тяжелое поражение дыхательных органов. Такие штаммы с определенной периодичностью возникают и несут весьма серьезную угрозу (как, например, испанский грипп, гонконгский грипп, птичий грипп, свиной грипп, коронавирусы 2019-nCOV, SARS и MERS).

Новирин — прицельно против вирусов

В период простуд важно иметь под рукой эффективный противовирусный препарат. К таким можно отнести Новирин — противовирусное средство прямого действия. Препарат действует непосредственно на инфекционные агенты, нарушая процесс их размножения. Он дает ожидаемый результат в 90 % случаев при простуде, вызванной вирусами гриппа или другими перечисленными выше возбудителями ОРВЗ.

Важно помнить, Новирин при простуде будет максимально эффективен, если лечение начать как можно раньше — оптимально в первые сутки от начала болезни.

Препарат подходит для каждого члена семьи, включая детей до года и людей преклонного возраста.

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