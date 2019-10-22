Новая теория: неандертальцы вымерли из-за … банальной простуды

Причиной вымирания неандертальцев, предположили антропологи, могла быть современная болезнь грудничков.

Их, по всей вероятности, выкосила простуда, или, выражаясь современным языком, ОРВИ. Болезнь, которая сейчас легко лечится, в доисторические времена не была безобидной, передает

Ученые считают, что неандертальцев выкосило инфекционное заболевание, которым сейчас за редким исключением болеют только грудные дети. Это хронический евстахиит. Он развивается при таких воспалениях дыхательных путей, как ангина, синусит, отит, ринит.

Дело в том, что слуховая труба, связывающая среднее ухо и носоглотку человека, у неандертальца была расположена горизонтально, кроме того, она слишком короткая, поэтому ему очень легко было подхватить инфекцию. У младенцев до года она имеет такое же строение, однако потом меняется и становится защищенной.

Именно поэтому любая ушная инфекция для представителей неандертальских племен могла закончиться весьма тяжелыми последствиями, в том числе и с летальным исходом. По этой причине, предполагают ученые, нашими предками стали кроманьонцы, а не неандертальцы.

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