Не спешите на работу: врач подсказал, как и сколько лечить грипп

Распространение вируса гриппа в Украине набирает обороты. По информации Минздрава, за последнюю неделю этот вирус и прочие ОРВИ поразили больше 100 тысяч пациентов, среди которых около 60% детей и подростков.

При этом эпидемии в стране пока нет. "Интенсивный показатель заболеваемости составил 275,3 на 100 тысяч населения, что на 42,3% меньше эпидемического порога по Украине", – сообщили в Минздраве.

Как отмечают медики, причина тяжелого течения болезни и летальных исходов от нее не в самом вирусе гриппа, а в его осложнениях. Так, наиболее тяжелыми его последствиями являются пневмония различной этиологии, менингит, миокардит и пр. При этом чаще всего тяжелые последствия настигают тех пациентов, которые игнорируют своевременное обращение к врачу либо вовсе занимаются самолечением.

После болезни организму нужно время на восстановление Корреспондент

"В эпидемиологический период, когда риски заразиться вирусом крайне высоки, нужно "выключать" своего внутреннего всезнающего доктора и обращаться в медучреждения, если вы ощутили симптомы, напоминающие грипп. Там проведут нужные тесты и назначат адекватное вашему состоянию лечение – на стационаре либо на дому, – рекомендует читателям MedOboz терапевт Виктор Дмитренко. – Вероятнее всего вам назначат симптоматические средства (от кашля, насморка, боли в горле и температуры), противовирусные препараты, а также, возможно, и антибиотики, если к вирусу присоединилась еще и бактериальная инфекция".

В целом курс лечения при гриппе занимает порядка 7 дней. При этом врач не рекомендует "бросаться на амбразуру", как только вы ощутите облегчение.

"Не спешите закрывать больничный и выходить на работу или возвращаться к учебе, как только вам стало легче. Ведь организму надо еще время для восстановления. В среднем период реабилитации составляет 3-5 дней – точная продолжительность устанавливается вашим лечащим врачом в зависимости от длительности лечения и тяжести течения болезни", – отметил эксперт.

Также он советует на протяжение 2-3 дней принимать препараты-сорбенты (для выведения из организма токсинов, которые накопились в процессе лечения) и желчегонные средства (чтобы усилить антитоксическую функцию печени).

Кроме того, в это время желательно ежедневно устраивать себе получасовые прогулки на свежем воздухе (в местах, где нет массового скопления людей, иначе риск получить "порцию" вируса повторно и угодить в больницу в еще более тяжелом состоянии увеличивается в разы) для активации дыхательной системы, а также интенсивно налегать на продукты, содержащие повышенную концентрацию витамина С, нормализующего работу иммунитета.

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