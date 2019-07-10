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/ Грипп и простуда

Названа "идеальная формула" настройки кондиционера

2.5т Читать материал на украинском

Чтобы избежать простуды летом, находясь много времени под кондиционером, можно использовать формулу для определения оптимальной температуры.

Разница на улице и в помещении не должна превышать семи градусов. Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica.

По словам авторов статьи, существует небольшая формула: установите в комнате температуру, равную половине внешней и добавьте 10 градусов. Например, если снаружи +36 °C, то внутренняя будет равно +28 °C.

Жара летом часто вынуждает выбрать температуру ниже допустимой, что представляет собой фактор риска для слизистой оболочки дыхательных путей. Это может повлечь за собой неприятные последствия в виде простуды, кашля и ангины.

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Названа "идеальная формула" настройки кондиционера

Иллюстрация

Ранее MedOboz сообщал, что в условиях экстремальной жары необходимо сократить время пребывания на солнце и ограничить употребление кофеина и алкоголя.

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