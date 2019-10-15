Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Грипп и простуда

На Днепропетровщине растет заболеваемость ОРВИ

434

За последнюю неделю, в период с 3 по 10 октября 2019 г., на Днепропетровщине порядка 16 тысяч человек заболели ОРВИ. Это на 5% больше, чем за тот же период в прошлом году.

Об этом сообщила заведующая отделом организации эпидемиологических исследований ГУ "Днепропетровский областной лабораторного центра МЗ Украины" Елена Кузьменко.

В Днепропетровской области ежегодно обращается за медицинской помощью для лечения гриппа и ОРВИ 500-800 тысяч населения.

В течение предыдущего эпидемического сезона 2018/2019 гриппом и ОРВИ в Украине переболели 5,4 млн человек. Самая высокая заболеваемость наблюдается среди детей школьного возраста (5-14 лет) – 46%.

В Днепропетровской области растет заболеваемость на ОРВИ

В Днепропетровской области растет заболеваемость на ОРВИ

Иллюстрация

В течение сезона гриппом и ОРВИ в Украине, по прогнозу, переболеет около 6,7 млн человек, из них около 700 тыс. — жители Днепропетровской области. Напомним, что в прошлом году заболели около 500 тыс. жителей области.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Тема
Здоровье
Место
Украина Днепр
Тег
грипп
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости