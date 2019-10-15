На Днепропетровщине растет заболеваемость ОРВИ

За последнюю неделю, в период с 3 по 10 октября 2019 г., на Днепропетровщине порядка 16 тысяч человек заболели ОРВИ. Это на 5% больше, чем за тот же период в прошлом году.

Об этом сообщила заведующая отделом организации эпидемиологических исследований ГУ "Днепропетровский областной лабораторного центра МЗ Украины" Елена Кузьменко.

В Днепропетровской области ежегодно обращается за медицинской помощью для лечения гриппа и ОРВИ 500-800 тысяч населения.

В течение предыдущего эпидемического сезона 2018/2019 гриппом и ОРВИ в Украине переболели 5,4 млн человек. Самая высокая заболеваемость наблюдается среди детей школьного возраста (5-14 лет) – 46%.

В Днепропетровской области растет заболеваемость на ОРВИ Иллюстрация

В течение сезона гриппом и ОРВИ в Украине, по прогнозу, переболеет около 6,7 млн человек, из них около 700 тыс. — жители Днепропетровской области. Напомним, что в прошлом году заболели около 500 тыс. жителей области.

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