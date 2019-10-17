Мутация вируса гриппа: почему он так быстро меняется и чем страшны эпидемии

Одна из самых страшных инфекций — это обычный грипп. По данным ВОЗ, ежегодно он уносит от 250 до 500 тысяч жизней, а в некоторые годы – миллионы. Самая масштабная эпидемия гриппа — знаменитая Испанка 1918 года, которая сократила население нашей планеты на несколько процентов. Как известно, от гриппа надо прививаться каждый год, ведь ежегодно к нам приходит какая-то новая его разновидность. Но и вакцины не дают гарантии того, что ваш организм устоит перед мутировавшим вирусом.

Уникальность вируса гриппа

Вирус гриппа очень быстро распространяется и размножается. Это ведет к множеству мутаций в их генах. Существуют два типа поверхностных белков вирусов гриппа: гемагглютинины (Н) и нейраминидазы (N). По их типам дают названия разным штаммам вирусов гриппа, каждый из них имеет уникальный код. Например, свиной грипп вирусологи называют H1N1, птичий – H5N1. Выделяют три типа вирусов: А, В и С. В настоящее время выявлено более 2000 вариантов вируса гриппа, и каждый вирус продолжает непрерывно меняться. Прогнозировать видоизменение гриппа возможно (что сейчас и происходит) но нет никаких гарантий, что вирус не выйдет из-под контроля, кроме того, мутации происходят на столько молниеносно, что созданные вакцины быстро устаревают.

Пандемии, которые убивают миллионы

Все крупнейшие пандемии гриппа ХХ века вызывались мутациями, когда штаммы, которые образовывались из разных видов организмов, например из птиц, свиней, перемешивались и давали что-то новое, с чем организм человека раньше не сталкивался и не мог адекватно справиться. Так, Испанский грипп 18-го года (штамм H1N1) унес жизни около 50 миллионов человек – больше, чем численность населения Украины! Азиатский грипп (штамм H2N2) 57-го года забрал 70 тысяч человек, Гонконгский (H3N2) 68-го года – 34 тысячи. Во время птичьего гриппа (H5N1), который бушевал с 2003 по 2008 год, погибло 360 человек, а свиной грипп (А/H1N1) 2009 года унес жизни 2600 человек.

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К чему нам стоит готовиться?

ВОЗ предупреждает: в этом году может повториться эпидемия гриппа. Как известно, Всемирная организация здравоохранения выпустила Глобальную стратегию по гриппу на 2019–2030 гг. Ее цель — в предупреждении сезонного гриппа, препятствию передачи гриппа от животных человеку и подготовке к следующей пандемии гриппа. Кроме того, ВОЗ опубликовала доклад, в котором сообщается, что новая пандемия может убить десятки миллионов людей. За минувшие 100 лет скорость распространения пандемии многократно возросла. Ежедневно миллионы людей перемещаются на самолетах с континента на континент в течение считаных часов. Следовательно, вирусы-убийцы могут распространиться по всей планете всего за 36 часов и погубить больше людей, чем знаменитая Испанка. Предполагается, что национальные системы здравоохранения бедных стран рухнут и не смогут справиться с болезнями. Чтобы предупредить такой исход, пристально изучают мутацию вирусов, пытаются спрогнозировать как именно они могут видоизмениться.

В этом сезоне в Украине и по всему Северному полушарию будут циркулировать четыре вида вируса гриппа: A/Brisbanel 02120 1 S(H1N1 )pdm09; A/Kansasll4l2017(H3N2); B/Coloradol06l2017 (линия B/Victoria/2l87); B/Phuketl3073l2013 (линия B/Yamagata/l6/88). Самые опасные из них – вирусы типа А. А вот последний из списка – маловероятен.

По прогнозам, в стране переболеет каждый шестой украинец — это более чем на миллион человек больше, чем в прошлом году. В зоне риска — старики, дети, беременные и люди с серьезными хроническими заболеваниями. В прошлом году грипп унес жизни 64 украинцев, среди них 17 –дети. Больше информации читайте на сайте Грип.ua.

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