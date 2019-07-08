"Лучше недогреть": Комаровский напомнил родителям о важном правиле

Доктор Евгений Комаровский напомнил родителям, как правильно проводить ингаляцию, которая помогает при простуде и острых респираторных вирусных инфекциях.

Об этом врач сообщил на своей странице в Instagram, подчеркнув необходимость соблюдения мер безопасности при домашнем лечении.

"Горячий пар может повредить дыхательные пути, он должен быть теплым и влажным", – предупредил педиатр. Также он отметил важный для процедуры момент: лучше недогреть, чем перегреть.

Ранее Medoboz писал, что доктор Комаровский ответил на вопрос касательно горной болезни у детей и отметил, что вероятность развития этого состояния у ребенка очень мала.

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