"Лучше недогреть": Комаровский напомнил родителям о важном правиле

Доктор Евгений Комаровский напомнил родителям, как правильно проводить ингаляцию, которая помогает при простуде и острых респираторных вирусных инфекциях.
Об этом врач сообщил на своей странице в Instagram, подчеркнув необходимость соблюдения мер безопасности при домашнем лечении.
"Горячий пар может повредить дыхательные пути, он должен быть теплым и влажным", – предупредил педиатр. Также он отметил важный для процедуры момент: лучше недогреть, чем перегреть.
Ранее Medoboz писал, что доктор Комаровский ответил на вопрос касательно горной болезни у детей и отметил, что вероятность развития этого состояния у ребенка очень мала.
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