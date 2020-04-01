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/ Грипп и простуда

Комаровский назвал эффективную замену парацетамола

2.6т
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Известный украинский врач Евгений Комаровский заявил, что комбинированные противопростудные средства являются адекватной альтернативой парацетамолу.

Об этом он рассказал в видеообращении на своей странице в Instagram, отвечая на вопросы украинцев (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

К нему обратилась украинка, которая работает фармацевтом. Она рассказала, что из-за отсутствия в аптеках парацетамола, она предлагает такие препараты, как "Флюколд", "Комбигрипп", "Хелпис" в таблетках, поскольку в них содержится парацетамол 500 мг.

Евгений Комаровский

Евгений Комаровский

Скрин видео

Она уточнила, что украинцы возмущаются из-за того, что вместо парацетамола им предлагают ибупрофен.

"В продаже есть огромное количество комбинированных противопростудных средств. В рекламах обычно рассказывают, что там есть парацетамол, витамин С для иммунитета (который не имеет ничего общего с укреплением иммунитета), тем не менее если нет доступа к парацетамолу, то комбинированные противопростудные средства – адекватная альтернатива!

Но не сильно увлекайтесь, следите за дозами и будьте бдительны. Продаются они во всем мире без рецепта!", – отметил Комаровский.

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Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Как сообщал OBOZREVATEL, врач Евгений Комаровский рассказал, что карантин в Украине могут отменить после 28 дней без новых случаев заболевания, однако большую роль сыграет то, как поступят европейские страны.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
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