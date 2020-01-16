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/ Грипп и простуда

Коктейли анти-грипп: врач рассказала, какие напитки помогут быстрее выздороветь

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Все мы прекрасно знаем, что во время болезни нужно пить много жидкости – это помогает организму регулировать температуру тела и ускоряет выведение токсинов из организма.

Особенно усиленный питьевой режим важен, если речь идет об инфекциях, затащивших вас в кровать.

"В процессе своей жизнедеятельности вирусы и бактерии вырабатывают токсины, которые отравляюще влияют на организм. Потому важно пить как можно больше жидкости, чтобы ускорить очистительные процессы. При этом важно, чтобы напитки были теплые и содержали в себе витамины и минералы (для восполнения утраченных запасов), потому даже в простую воду стоит добавлять немного сока лимона или апельсина", - рекомендует семейный врач Мария Горелая.

MedOboz подготовил для вас простые рецепты полезных напитков, которые помогут вам в разы быстрее выздороветь и вернуться в строй.

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При гриппе и простуде важно соблюдать усиленный питьевой режим

При гриппе и простуде важно соблюдать усиленный питьевой режим

Фокус

Малиново-липовый коктейль

Малина и липа являются мощными потогонными средствами, потому напиток из них способствует нормализации температуры тела. Кроме того, они обладают и противовоспалительными средствами, потому помогут избавиться от боли в горле и других симптомов гриппа и прочих ОРВИ.

Для приготовления чая вам понадобится литр кипятка, три столовые ложки свежих ягод малины или две ложки сушенных, две столовые ложки цвета липы, мед по вкусу.

Залейте ягоды и цветы кипятком, накройте емкость крышкой, а поверх – махровым полотенцем (чтобы напиток получше заварился) и оставьте на 20 минут настояться и остыть. Перед употреблением процедите чай и добавьте мед.

Клюквенно-брусничный морс

Обе эти ягоды обладают мощными бактерицидными и противовоспалительными свойствами, потому они уберегут вас от осложнений вирусных инфекций, связанных с атакой бактерий. Кроме того, они также относятся к сильным мочегонным средствам, потому ускорят очищение организма от токсических веществ.

Итак, если вы готовите напиток из замороженных плодов, дайте им время размякнуть, затем разотрите 4 столовые ложки ягодного микса со столовой ложкой меда. Залейте получившееся пюре литром теплой воды и хорошенько размешайте. Перед употреблением напиток лучше процедить.

Ромашковый чай

Ромашка сама по себе имеет мощные противовоспалительные, а если усилить ее такими ингредиентами, как липа, имбирь и мед, то вы получите сильнейшее противовирусное и иммуностимулирующее средство. Такой напиток будет содержать витамины, эфирные масла, флавоноиды и другие вещества, которые поддерживают работу иммунитета и помогут организму бороться с провокаторами болезни.

Для приготовления полезного чая, возьмите по одной столовой ложке цветов ромашки и липы, чайную ложку молотого имбиря и четверть лимона (лучше порезанную на дольки). Залейте все ингредиенты литром кипятка, накройте емкость для заваривания крышкой и оставьте настаиваться на 20 минут. Затем процедите коктейль и добавьте мед по вкусу.

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Молочный коктейль

На ночь стоит приготовить теплый молочный коктейль, который не только поможет поскорее уснуть, но и избавит от кашля и боли в горле.

Нагрейте чашку молока и добавьте к нему по пол чайной ложки меда и сливочного масла, а также щепотку соды. Пейте этот микс теплым, но не горячим.

Благодаря напитку усиливается приток крови к верхним дыхательным путям, слизистая оболочка увлажняется, а за счет соды разжижается образовавшийся на ней густой секрет и ускоряется его выведение.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие напитки помогут быстро согреться и избежать простуды.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
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