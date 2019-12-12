Когда в Украине начнется эпидемия гриппа: названо самое опасное время

Начало эпидемии гриппа в Украине стоит ожидать в конце января – начале февраля 2020 года.

Такой прогноз озвучила врач-пульмонолог Виктория Ялтонская в эфире ObozTV. Она также объяснила, как отличить грипп от простуды или ОРВИ.

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"Как правило, грипп приходит во второй половине декабря – единичные случаи. Потом начинаются школьные каникулы, люди разъезжаются в отпуска. А вот конец января – начало февраля – период, когда начинается всплеск", – отметила Ялтонская.

Медик подчеркнула, что в отличии от простуды грипп характеризуется ярко выраженными симптомами интоксикации.

"У человека может отсутствовать кашель, насморк, боль в горле. Но при этом – температура, выраженная слабость, потливость, жар, выраженная головная боль, боль в глазных яблоках при малейшем движении глаз, боль в мышцах. Т.е. общий интоксикационный синдром", – рассказала она.

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Как сообщал OBOZREVATEL, зимой 2019-2020 в Украине ожидаются два штамма смертельного гриппа "А" – Brisbane (Н1N1) и Kansas (Н3N2). Они опасны тем, что за последнее время сильно мутировали, поэтому у людей нет к ним иммунитета. Среди основных осложнений гриппа – пневмония, которая нередко за 4-5 дней может привести к смерти больного. Также иногда развивается сердечная недостаточность.

По прогнозам Минздрава, в этом сезоне гриппом рискуют заболеть от 4,8 до 6,7 млн украинцев.

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