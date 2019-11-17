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/ Грипп и простуда

Названа лучшая диета от гриппа: какие продукты есть

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Кетогенная диета, отличающаяся высоким содержанием жиров и низким потреблением углеводов, способна защитить человека от заражения гриппом.

Речь идет о вирусе группы А. К такому выводу пришли ученые из США, отчет об исследованиях которых был опубликован в журнале Science Immunology.

В эксперименте, который подтвердил догадки врачей, задействовали мышей. Грызунов разделили на две группы – экспериментальную и контрольную. Первая за неделю до инфицирования вирусом гриппа А была посажена на кетогенную диету. Режим питания второй отличался высоким содержанием углеводов.

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Названа диета от гриппа: какие продукты есть

Названа диета от гриппа: какие продукты есть

В результате специалисты отметили, что животные из первой группы легче перенесли заболевание, в частности, у них была выше выживаемость.

Что едят на кетогенной диете:

  • мясо (включая бекон, колбасу и ветчину),

  • жирная рыба, масло и сливки;

  • яйца;

  • сыры;

  • растительные масла;

  • орехи и семена;

  • низкокалорийные овощи (помидоры, перец, лук, листья салата);

  • различные специи и приправы.

Рецепты блюд при кетогенной диете обычно состоят из мяса, овощей, яиц и молочных продуктов. Например, на завтрак можно съесть бекон, яйца и помидоры, на обед приготовить салат с курицей и сыром, а на ужин – запеченный в масле лосось с овощами.

Предупреждаем, что диета может вызвать такие побочные эффекты как запоры, диарея, неприятный запах изо рта, недомогание, тошнота и дискомфорт в желудке и кишечнике. Поэтому перед переходом на такой тип питания рекомендуем проконсультироваться с врачом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог рассказала о бесполезных диетах, на которые не стоит тратить время.

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Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Тег
диета
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