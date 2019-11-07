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/ Грипп и простуда

Максимум пользы! Раскрыт секрет правильного заваривания шиповника

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Шиповник очень полезный для организма, особенно во время простуды или инфекционных заболеваний, однако при неправильном его заваривании от него будет немного толку.

О том, как получить максимальную пользу от этой ягоды, рассказала диетолог Светлана Фус в Facebook. Она привела несколько советов, как правильно заваривать чаи и отвары из шиповника.

По замечанию диетолога, шиповник недаром называют чемпионом по витамину С, ведь в нем содержится очень много аскорбиновой кислоты. Это так, но именно в сухом, засушенном или замороженном виде.

Как заваривать шиповник - советы

Как заваривать шиповник - советы

mcdowellsherbal.com

Из шиповника можно приготовить компот или отвар, но так он принесет уже гораздо меньше пользы. Как утверждает Светлана, во время термической обработки концентрация витамина С уменьшается во много раз.

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"По этой причине шиповник не надо заваривать кипятком и долго настаивать в термосе. Так у вас будет в большей степени желче- и мочегонное средство, ведь плоды имеют умеренное спазмолитическое, желчегонное действие. А чтобы получить больше пользы из шиповника, залейте его водой температурой не выше 80 градусов и настаивайте несколько часов в закрытой емкости", – советует диетолог.

Еще в ягодах шиповника есть витамины E, K и P, антиоксиданты, минералы. Но дело в том, что содержание витамина С и других полезных веществ измеряется на 100 г продукта, съесть же такое количество шиповника очень трудно, добавила она.

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"Это вовсе не означает, что надо отказываться от шиповника и не готовить отвар или компот. Нужно понимать, что шиповник содержит несколько полезных веществ в том количестве, которое реально принять. Оно служит только дополнительным источником в нашем осенне-зимнем рационе", – говорится в заметке.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт в сфере фитнеса Ники Виброу сделала вывод, что восемь чашек травяного чая в день могут существенно замедлить процесс старения человеческого организма.

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Тема
Здоровье
Персона
Светлана Фус
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