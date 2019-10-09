Как уберечься в сезон простуд: Комаровский назвал 10 правил

Для того, чтобы не заболеть в "сезон простуд", нужно избегать людных мест, стараться пребывать на свежем воздухе и следить за тем, чтобы в помещениях он был чистым, прохладным и влажным.
Об этом написал известный украинский врач Евгений Комаровский на своей странице в Instagram. Он дал 10 важных советов для этого периода:
Комаровский назвал 10 правил для сезона простуд
Нужно избегать людных мест.
Находиться на свежем воздухе, ведь там концентрация вирусов "в тысячи раз" меньше, чем в любом помещении.
Держать дистанцию с больными. Чем ближе к человеку – тем больше шансов заразиться.
Нужно отходить подальше от людей с признаками ОРВИ (кашель, чихание, насморк, заложенный нос).
Руки больного – источник инфекции. Стоит избегать рукопожатий, использовать перчатки в общественных местах. Особое внимание – дверным ручкам (везде) и поручням в городском транспорте.
Шансы подхватить вирус особенно велики там, где много детей, и там, где много больных, – особая осторожность при посещении детских поликлиник.
Вирусные частицы часами и сутками сохраняют активность в пыльном, сухом, теплом и неподвижном воздухе и практически мгновенно погибают в чистом, прохладном, влажном и движущимся. Нужно не перегревать его, увлажнять и проветривать.
Оптимальные параметры воздуха для жилых помещений: температура +16…+22 градуса, относительная влажность – 40-70%. Стоит соблюдать этих критериев.
Нужно мыть руки. Нет возможности – использовать влажные гигиенические и дезинфицирующие салфетки.
Увлажнять слизистые оболочки дыхательных путей, применять для введения в носовые ходы капли или аэрозоли на основе солевых растворов, а также полоскать рот обыкновенной водой.
Как сообщал OBOZREVATEL, Комаровский рассказал, что для того, чтобы ребенок не заразился вшами от других людей, нужно научить его избегать непосредственного контакта головы к голове, носить "правильную" одежду. А если все же малыш подхватил паразитов – лечить его "Перметрином".
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